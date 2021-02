Danilo Petrucci (KTM): Nackenverletzung auskuriert

Eine verletzungsbedingte Zwangspause hat Danilo Petrucci einige Wochen gekostet. Inzwischen sitzt der neue KTM Tech3-Fahrer aber wieder auf seinen Motocross-Maschinen und versucht, den Trainingsrückstand aufzuholen.

So stellt man sich eine perfekte Saisonvorbereitung nicht vor: Danilo Petrucci gab im Interview bei den Kollegen von MotoGP.com zu, dass er zwischenzeitlich wegen einer Verletzung am Nacken einen Monat lang nicht auf einer Motocross-Maschine sitzen konnte, um die Schmerzen auszukurieren.

Der Italiener, der im Vorjahr auf seiner Ducati Desmosedici das Regenrennen in Le Mans für sich entschied, fährt in der Saison 2021 für den KTM Tech3-Rennstall an der Seite von Iker Lecuona.

«Ich hatte schon am Ende des Vorjahres große Probleme. Die Ärzte haben herausgefunden, dass ich mir einen Halsbandscheibenvorfall zugezogen hatte», sagt Petrucci.

Der Pilot aus Terni spürte selbst, dass etwas nicht stimmte und erklärte weiter: «Ich habe weniger Gefühl in der Hand gehabt. Wir haben uns dazu entschieden, dass ich mich erhole, um das Problem in den Griff zu bekommen.»

Das hat ihn in der Saisonvorbereitung zurückgeworfen. «Ich habe einen Monat lang auf keinem Motorrad und keiner Motocross-Maschine gesessen und konnte nicht trainieren. Ich habe jetzt wieder losgelegt und wir haben inzwischen ganz sicher genügend Hinweise, die wir befolgen können und dann werde ich auf der Motocross-Maschine wieder loslegen.»

Das hat er in der Zwischenzeit auch getan. Auf seinen Social-Media-Kanälen postet der 30-Jährige seit einer Woche fleißig Bilder, die das belegen. Zuletzt flog er auf dem Gelände des Cross Clubs Cavallara über die Hügel. Unmittelbar zuvor hatte er sich auch zwei neue KTM-Maschinen angeeignet, die nun fleißig eingefahren werden, um den Trainingsrückstand aufzuholen.