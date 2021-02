Die Motorsportwelt trauert um Fausto Gresini

Der Tod von Fausto Gresini hat die MotoGP-Szene hart getroffen. Der Italiener verstarb im Alter von 60 Jahren, nachdem er fast zwei Monate lang gegen seine Covid-19-Infektion gekämpft hat.

Zahlreiche Protagonisten der MotoGP-Szene haben bereits auf die traurige Nachricht vom Tod des zweifachen 125-ccm-Weltmeisters und MotoGP-Teambesitzer Fausto Gresini reagiert. Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta erklärt etwa: «Ich bin sehr traurig über den Verlust von Fausto. Er war ein sehr guter Freund und ich mochte ihn sehr.»

«Ich habe die Nachrichten über seinen Zustand genau verfolgt und hatte das Glück, mit ihm sprechen zu können, als er noch im Krankenhaus lag», erzählt der 75-Jährige. «Es tut mir sehr leid, einen solchen Verlust im Fahrerlager zu erleiden und ich möchte seiner Familie, seinen Freunden und den Mitgliedern seines Teams mein tiefstes Beileid aussprechen.»

Beileidsbekundungen gibt es auch von mehreren MotoGP-Teams, so twittert etwa Tech3 Racing: «Uns fehlen die Worte! Wir sind am Boden zerstört und können nicht glauben, dass wir Fausto verloren haben, einen unglaublichen Partner, einen unglaublichen Kämpfer, einen unserer grossen Akteure. Wir haben so viele schwierige und gute Momente zusammen erlebt, wir haben hart gearbeitet, um die MotoGP dorthin zu bringen, wo sie jetzt ist, unser Fahrerlager hat ihm viel zu verdanken.»

Das Petronas Sepang Racing Team schreibt: «Wir sind tieftraurig über den Tod von Fausto Gresini. Unser Beileid und unsere Gedanken gelten seiner Familie, dem Team und alle, die ihm nahe standen. Das Fahrerlager wird nicht mehr dasselbe sein ohne ihn.» Auch das LCR Honda Team betont: «Mit grosser Trauer haben wir die Nachricht von Fausto Gresinis Tod vernommen, wir werden ihn sehr vermissen.»

Der dreifache Weltmeister Luca Cadalora erklärt: «Hallo Fausto, Gefährte vieler Schlachten auf der Rennstrecke. Danke für alles, was du für unseren Sport getan hast. Ich umarme dich herzlichst, Champion.»

Und Aprilia-Pilot Aleix Espargaró schreibt auf Instagram zu einem Bild, das ihn mit Gresini zeigt: «Ich werde dich immer als Freund und echten MotoGP-Enthusiasten in Erinnerung behalten. Lächle weiter, im Fausto-Himmel! Ich verspreche, dir den ersten Aprilia-Podestplatz zu widmen.»

Lorenzo Savadori twittert seinerseits: «Fausto, in diesen paar Jahren hast du so viel für mich getan und ich konnte das nicht auf die Art zurückgeben, wie ich es gerne getan hätte. Ich hab dich so gern.»

Champion Marc Márquez erklärt: «Heute ist ein trauriger Tag für die ganze Motorrad-Familie. Ich schicke der Familie, seinen Freunden und dem Gresini Racing Team meine ganze Kraft. Ruhe in Frieden, Fausto!«

Auch die Formel 1 reagierte auf die Hiobsbotschaft aus Italien und erklärte: «Wir sind alle zutiefst erschüttert über den Tod von Fausto Gresini. Er war ein wahrer Champion und Anführer. Die gesamte Formel 1 kondoliert seiner Familie und seinen Freunden.»

Gresinis Erfolge als Rennfahrer

1983 – 125-ccm-WM-9. auf MBA und Garelli

1984 – 125-ccm-WM-3. auf MBA und Garelli

1985 – 125-ccm-Weltmeister auf Garelli

1986 – 125-ccm-Vizeweltmeister auf Garelli

1987 – 125-ccm-Weltmeister auf Garelli

1988 – 125-ccm-WM-21. auf Garelli

1989 – 125-ccm-WM-5. auf Garelli

1990 – Italienischer 125-ccm-Meister auf Honda

1990 – 125-ccm-WM-7. auf Honda

1991 – 125-ccm-Vizeweltmeister auf Honda

1992 – 125-ccm-Vizeweltmeister auf Honda

1993 – 125-ccm-WM-11. auf Honda

1994 – 125-ccm-WM-16. auf Honda

21 Grand-Prix-Siege