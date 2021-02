Valentino Rossi: Vom Rennfahrer zum Teamchef

Es ist keine grosse Überraschung, dass Valentino Rossi der jüngste GP-Star ist, der sich als Teamchef versucht. Die Geschichte zeigt: Der Wechsel vom Bike an die Boxenmauer ist nicht unüblich.

Der Wandel vom erfolgreichen Rennfahrer zum erfolgreichen Teamchef ist alles andere als ungewöhnlich. Man muss nur einen Blick auf das aktuelle MotoGP-Startfeld und das Management der Teams werfen: Namen wie Cecchinello, Gresini, Tardozzi, Stigefelt und Xaus haben alle den Sprung vom Motorrad zum Chefsessel mit beachtlichem Erfolg geschafft.

Sogar historisch gesehen ist es keine grosse Überraschung, dass die wahren Grössen des Sports den gleichen Schritt machen, da sowohl Giacomo Agostini als auch Kenny Roberts Teams in der Königsklasse betrieben - tatsächlich betrieben beide das gleiche Team, da der Amerikaner Marlboro Yamaha vom Italiener übernommen hat.

Und angesichts seiner grossen Liebe zum Motorradrennsport in allen Formen ist es vielleicht keine Überraschung, dass Valentino Rossi der jüngste ist, der den Wechsel an die Boxenmauer vollzogen hat. Zuerst wagte er dies in der Moto3, dann expandierte er in die Moto2 und jetzt führt er das Team mit seinem Halbbruder Luca Marini als Fahrer in die MotoGP.

In vielerlei Hinsicht ist es die natürliche Entwicklung für Rossi und es gab seit den ersten Tagen seines Teams in der WM-Einsteigerklasse ein Gefühl der Unvermeidlichkeit. Er hat immer bestritten, dass ein möglicher Aufstieg in die MotoGP die Priorität für VR46 war, aber der Reiz, vielleicht sein letztes Rennjahr an der Seite seines Bruders zu verbringen, machte das Angebot zu gut, um es für 2021 abzulehnen.

Während er in diesem Jahr nur einen Sky VR46-Fahrer im Esponsorama Racing Tem gibt, ist es so gut wie sicher, dass es 2022 eine ganz andere Struktur geben wird, denn es wird erwartet, dass Rossi sein Team erweitert, um dabei zu helfen, die Startaufstellung aufzufüllen.

Ein globales Imperium

Er hat das, was als kleines Unternehmen begann, das T-Shirts herstellte und seinem Kumpel Franco Morbidelli half, mit ihm zu trainieren, in ein globales Imperium verwandelt. Der Merchandising-Bereich von VR46 ist mittlerweile ein riesiges Unternehmen – so gross, dass Rossis Name auch in Zukunft ein Teil des offiziellen Yamaha-Werksteams bleiben wird, dank seines jüngsten Deals, offizieller Bekleidungslieferant zu werden.

Und das Academy-Programm ist sogar noch erfolgreicher geworden, da es einen Weltmeister nach dem anderen hervorbringt. Bislang haben sowohl Morbidelli als auch Pecco Bagnaia das Programm durchlaufen, haben die Moto2-Krone geholt und sind in ihren eigenen MotoGP-Karrieren sehr erfolgreich unterwegs, wobei Morbidelli ein echter Titelanwärter für 2020 war.

Während sich Rossi bisher weitgehend aus dem täglichen Management seines Teams herausgehalten hat, ist die Academy der Ort, an dem die Ergebnisse seiner eigenen harten Arbeit zu finden sind. Er spielt nicht nur eine aktive Rolle beim Management der jungen Fahrer, die er unter seine Fittiche genommen hat, er trainiert auch fast jeden Tag mit ihnen und hilft dabei, das Wissen zu vermitteln, das er in einem Vierteljahrhundert als Rennfahrer gelernt hat.

Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass mehr als nur ein kleiner Teil seiner Persönlichkeit auf sie abgefärbt hat. Die Academy hat eine Reihe von witzigen, intelligenten und medienkompetenten Fahrern hervorgebracht hat, die etwas von dem Charme ihres Chefs an den Tag legen.

Aber auch wenn er in der MotoGP-Saison 2021 (zumindest öffentlich) nicht allzu sehr in die Führung seines Teams involviert sein wird, ist es unwahrscheinlich, dass es in Zukunft so bleiben wird, da der Ruhestand des neunfachen Weltmeisters näher rückt.

Dabei zu helfen, Moto3-, Moto2- und MotoGP-Teams zu leiten sowie sein eigenes MotoGP-Bike zu fahren, ist eine schwierige Aufgabe. Einfach gesagt gibt es nicht genug Stunden am Tag, um beide Rollen an einem Rennwochenende zu spielen.

Es ist ein Problem, das durch den MotoGP-Deal von VR46 und Ducati noch komplizierter wird – sicher, Rossi zahlt die Rechnungen (oder unterschreibt zumindest die Schecks) an die Marke aus Bologna, um deren Motorräder zu bekommen, aber weder Ducati noch Yamaha werden wahrscheinlich sehr glücklich darüber sein, ihn nach Feierabend in der Esponsorama-Box herumhängen zu sehen.

Meister der Psychologie

Wie die Beziehung zwischen den beiden Teams, die sich diese Box teilen, im Jahr 2021 aussehen wird, ist noch nicht vollständig geklärt. Es wird ein Geben und Nehmen geben, da beide Parteien den Weg des geringsten Widerstandes beschreiten werden, um zwei Teams als eines zu betreiben und einen Yamaha-Fahrer eine Ducati in seinem eigenen Team fahren zu lassen.

Rossi wird nicht für immer ein MotoGP-Fahrer sein (so sehr sich das einige Leute auch wünschen), und wir wissen noch nicht, wie sich die Art und Weise, wie er seine Schützlinge und Teams managt, ändern wird, wenn er in Rente geht.

Wenn er am Ende eine aktivere Rolle einnimmt, jedes Wochenende in der Box anwesend ist und das Team als echter Teamchef leitet, anstatt als Aushängeschild oder Name, kann das nur gut sein, wenn man bedenkt, wie reich er an Informationen ist, die er einbringen kann.

Er ist ein kluger Rennfahrer, ein Meister der Psychologie und obendrein ein gewiefter Geschäftsmann. Es macht also Sinn, dass er am Ende in irgendeiner Form die Zügel in die Hand nimmt, wenn er nicht mehr für seinen neuen Arbeitgeber Petronas SRT Yamaha fährt.

Es gibt allerdings ein sehr wichtiges Detail, das in der Zukunft geklärt werden muss - vielleicht sogar, bevor Rossi bereit ist, das Team vollständig als Manager zu übernehmen und nicht nur als ein vorübergehendes Interesse, während er weiterhin anderswo Rennen fährt.

Yamaha-Boss Lin Jarvis bestätigte bei der Vorstellung seines eigenen Teams, dass er hofft, in den kommenden Monaten Verhandlungen über ein Kundenteam zu beginnen und dass es nur zwei realistische Anwärter gibt: das Petronas-Team, für das Rossi jetzt fährt, und das VR46-Team, das ihm gehört.

Petronas hat bereits eine gewisse Unzufriedenheit mit Yamaha angedeutet und Suzuki umworben, da das Team, das im letzten Jahr den Titel gewann, sich darauf vorbereitet, sein eigenes Kundenteam starten will. Und da Rossi enger denn je mit Yamaha verbunden ist, auch wenn er aus dem Werksteam ausscheidet, ist es nicht unwahrscheinlich, dass er seinen neuen Teamchefs den Kundenteam-Vertrag vor der Nase wegschnappt.