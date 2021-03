Aprilia: MotoGP-Teamvorstellung am Donnerstag 03.03.2021 - 11:01 Von Mario Furli

MotoGP © Aprilia Racing Schon morgen fallen die Hüllen

Am Freitag wird die MotoGP-Saison 2021 mit dem Shakedown-Test in Katar eingeläutet, zuvor stellt sich das Aprilia Racing Team Gresini am Donnerstag noch offiziell vor.