Maverick Viñales: Liebeserklärung vor dem Saisonstart

Der spanische Yamaha-MotoGP-Werksfahrer Maverick Viñales darf sich über ein ganz besonderes privates Ereignis freuen, das bei ihm und Gattin Raquel bevorsteht. Er wird Vater eines Mädchens.

Maverick Viñales geht in sein fünftes Jahr in der MotoGP als Werksfahrer in der Truppe von Monster Energy Yamaha. Der 26-jährige Spanier hat für 2021 mit dem Franzosen Fabio Quartararo (21) einen neuen Teamkollegen bekommen.

Nun ist auch sein privates Glück perfekt. Nach der Trennung von der italienischen Motocross-Amazone Chiara Fontanesi war der Wahl-Andorraner mit Freundin Cristina Llovera liiert. Seit dem Vorjahr lebt er mit Raquel aus Girona zusammen. Jetzt meldete Maverick eine weitere Neuigkeit: Im Hause «#MV12» ist schon Nachwuchs unterwegs.

Nach einigen dezenten Hinweisen von Viñales wird das erste Kind des frisch verheirateten Paars ein Mädchen sein. «Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll», jubelt Viñales, der zuletzt vor der Abreise nach Doha viel Motocross trainiert hat. «Mein Leben hat sich im letzten Jahr so sehr geändert. Es ist jetzt zu dem geworden, von dem ich immer geträumt habe.»

Während Partnerin Raquel in Spanien bei einer medizinischen Kontrolle war, erklärte Viñales in Doha: «Ich bin so dankbar für all das Glück, dass wir in unserer Familie haben. Ich habe das beste Mädchen geheiratet. Jetzt warten wir auf unser kleines Mädchen Nina.»

Viñales gesteht vor Beginn der fünf Doha-MotoGP-Testtage: «Ich kann es kaum erwarten. Danke an meine Königin, die immer an mich glaubt und meine beste Hilfe ist, wenn die Dinge mal falsch laufen.»