Wo sich Enea Bastianini (20.) noch steigern möchte 06.03.2021 - 23:10 Von Maximilian Wendl

MotoGP © Gold & Goose Enea Bastianini (links) holt Tipps bei Ducati-Markenkollege Jack Miller ein

Moto2-Weltmeister Enea Bastianini hat mit seiner Ducati zu kämpfen. Seinen Fahrstil passt er zwar immer weiter an, einen Crash erlebte er beim IRTA-Test in Katar aber schon in der Früh. Danach wurde es besser.