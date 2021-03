0,935 sec hinter Stefan Bradl: Was Pol Espargaró sagt

In Abwesenheit von Marc Márquez erlebte Pol Espargaró seine Premiere im Repsol-Honda-Werksteam. Während des ersten MotoGP-Testtags in Katar befasste sich der Spanier mit grundlegenden Themen.

Während HRC-Test- und Ersatzfahrer Stefan Bradl bereits beim Shakedown auf dem Losail Circuit am Freitag im Einsatz war, durfte Werksfahrer Pol Espargaró erst am Samstag mit der RC213V fahren – und verlor fast eine Sekunde auf den Deutschen, der hinter Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró Zweiter wurde.



Honda-Debütant Pol Espargaró landete nach vier Jahren im KTM-Werksteam auf Platz 17 und war erwartungsgemäß Langsamster des HRC-Quartetts mit Bradl (2.), Alex Márquez (10.) und Nakagami (11.). Marc Márquez erholt sich weiterhin von seinen schweren Verletzungen von 2020, wann der Multi-Champion seine MotoGP-Maschine wieder pilotieren kann, ist offen.

«Wir haben viel Arbeit vor uns», meinte Pol Espargaró angesichts seiner Platzierung und 1,191 sec Rückstand auf die Spitze. «Ich muss das Limit des Motorrads erst noch finden, das ist sehr schwierig. Es gibt viele junge und sehr schnelle Fahrer, die alle sofort mächtig pushen – tust du das nicht, bist du weit hinten. Für Tag 1 war es okay, ich habe mich mit grundlegenden Dingen wie der Sitzposition befasst und die Finger von der Elektronik oder der Chassis-Abstimmung gelassen. Ich habe versucht, so viel wie möglich zu lernen und bin den ganzen Tag mit zwei Hinterreifen gefahren.»

Vergleiche zwischen der KTM und der Honda will Espargaró keine ziehen. «Sie sind zu verschieden», unterstrich der WM-Fünfte von letztem Jahr. «Es hilft mir auch nicht, wenn ich mich daran erinnere, wie ich die KTM gefahren bin. Ich fühle mich auf der Honda bereits recht wohl. Das Wichtigste ist, dass du die Front verstehst, über das Gefühl für den Vorderreifen findest du die meiste Zeit. Du musst auf der Bremse gut sein und der Kurvenspeed muss passen. Das Hinterrad habe ich in der Beschleunigungsphase bereits ganz gut unter Kontrolle. An das Limit muss man sich Stück für Stück herantasten und währenddessen analysieren, in welchen Bereichen man verliert. Ich habe mir bereits einige Daten angeschaut und Ausdrucke mitbekommen, die ich mir bis zum Test am Sonntag im Hotel anschauen werden.»

Pol Espargaró kann auf die Daten von Marc Márquez zurückgreifen, «auch Stefan Bradl hat deutlich mehr Vertrauen für die Front als ich», ergänzte der Honda-Rookie. «In einigen Bereichen bin ich gleich gut wie sie, in anderen gibt es deutlich Luft nach oben. Stefan lässt die Bremse in der Kurve schneller los, aber das ist normal, weil er das Limit dieses Motorrads besser kennt. Er muss mit einem neuen Reifen nicht erst zwei oder drei Runden fahren, um auf eine schnelle Rundenzeit zu kommen, er kann ihn sofort nützen. Ich fuhr meine Bestzeit mit einem sieben Runden alten Reifen, das zeigt den großen Rückstand, den ich auf meinen Teamkollegen habe. Ich bin mir sicher, dass es bereits am Sonntag deutlich besser geht. Ich werde immer näher ans Limit kommen – dann werde ich stürzen und wissen, wo es ist.»

«Ich habe nur fünf Tage, bevor die Saison losgeht», weiß Espargaró. «Das wird nicht genügend sein, um alles zu lernen. Ich bekam viele Tipps und Vorschläge, zu viele. Aber es ist gut, dass sie mir sagen, was ich falsch mache. Das ist wichtig in einem Team wie Honda, das mit Marc Márquez quasi jedes Wochenende gewinnt. Es ist gut, dass ich viel mit Bradl reden kann, er ist bereits sehr schnell. Erst wenn ich fahrerisch auf einem höheren Level bin, werden wir damit anfangen, das Motorrad an mich anzupassen. Stefan hat über den Winter sehr viel Vorarbeit geleistet.»

MotoGP-Test Katar, 6. März:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:54,687 min

2. Stefan Bradl, Honda, 1:54,943 min, + 0,256 sec

3. Joan Mir, Suzuki, 1:54,980, + 0,293

4. Jack Miller, Ducati, 1:55,022, + 0,335

5. Miguel Oliveira, KTM, 1:55,084, + 0,397

6. Johann Zarco, Ducati, 1:55,110, + 0,423

7. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:55,174, + 0,487

8. Alex Rins, Suzuki, 1:55,198, + 0,511

9. Maverick Viñales, Yamaha, 1:55,259, + 0,572

10. Alex Márquez, Honda, 1:55,278, + 0,591

11. Takaaki Nakagami, Honda, 1:55,467, + 0,780

12. Brad Binder, KTM, 1:55,535, + 0,848

13. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:55,572, + 0,885

14. Valentino Rossi, Yamaha, 1:55,584, + 0,897

15. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:55,707, + 1,020

16. Cal Crutchlow, Yamaha, 1:55,807, + 1,120

17. Pol Espargaró, Honda, 1:55,878, + 1,191

18. Jorge Martin, Ducati, 1:56,147, + 1,460

19. Lorenzo Savadori, Aprilia, 1:56,511, + 1,824

20. Enea Bastianini, Ducati, 1:56,593, + 1,906

21. Yamaha Test1, 1:56,641, + 1,954

22. Iker Lecuona, KTM, 1:56,920, + 2,233

23. Danilo Petrucci, KTM, 1:56,989, + 2,302

24. Luca Marini, Ducati, 1:57,335, + 2,648

25. Sylvain Guintoli, Suzuki, 1:57,460, + 2,773

26. Dani Pedrosa, KTM, 1:57,617, + 2,930

27. Yamaha Test3, 1:58,696, + 4,009

28. Michele Pirro, Ducati, 1:58,917, + 4,230

29. Takuya Tsuda, Suzuki, 1:59,693, + 5,006