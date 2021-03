Taramasso (Michelin): Zufrieden trotz Fahrer-Kritik

Der französische MotoGP-Einheitsreifen-Lieferant Michelin zieht nach dem Losail-Test ein erstes Fazit und nimmt Bezug auf die Kritik einiger Rennfahrer.

Reifenlieferant Michelin sorgte auf dem Losail Circuit in Doha bisher für einige Diskussionen. Pramac-Ducati-Ass Johann Zarco (30) kritisierte sogar relativ klar das Reifenmaterial für den ersten IRTA-Test. Zarco bezeichnete die Auswahl der Compounds als unglücklich. Der Franzose büßte als Sechster 0,4 Sekunden auf die Bestzeit von Fabio Quartararo (1:53,940 min) ein. Auch Aleix Espargaró wunderte sich nach Platz 3: «Die weiche Mischung von 2020 wurde nicht mehr geliefert. Was 2020 hier noch der Medium-Compound war, ist jetzt die weichste Mischung.» Stefan Bradl hielt sich aus dieser Diskussion heraus. «Ich war 2020 nicht in Katar, deshalb kann ich das nicht beurteilen», hielt er fest.

Die Michelin-Mannschaft zeigt sich mit der ituation trotz einiger Kritik dennoch durchaus zufrieden. «Der Sonntag war von den Verhältnissen schon sehr gut. Wir hatten bereits am Samstag deutlich weniger Sand auf der Piste und es war mehr Gummiabrieb auf dem Asphalt», erklärt Michelin-MotoGP-Projektleiter Piero Taramasso. «Die Rundenzeiten im Bereich von 1:53 min zeigen auch, dass gute Verhältnisse geherrscht haben. Die Fahrer haben aber auch noch Bikes getauscht und viele Dinge probiert. Es war ein positiver Test für uns.»

Michelin brachte je drei Vorder- und Hinterrad-Mischungen nach Doha. Der Italiener kündigt an: «Die Allokation wird auch beim zweiten Test und dann auch bei den beiden Rennen in Doha identisch sein. Wir haben vorne die weiche Mischung behalten und zudem eine asymmetrische Medium-Lösung und einen harten Reifen, speziell für Temperaturen von 35 bis 40 Grad. Für die Rennen wird aber hinten der neue Soft- oder der Medium-Reifen gut sein. Wir haben einen neuen Medium-Reifen gebracht.»

Wichtig ist die Konstanz. Taramasso: «Mit dem Soft-Hinterreifen kann man 25 oder 28 Runden mit sehr guten, konstanten Runden fahren. Das ist ein sehr positiver Punkt. Die Fahrer haben diese Mischung gemocht. Der Verschleiß und die Temperatur sind in Ordnung. So gesehen war es ein guter Test für uns.»

MotoGP-Test Katar, 7. März

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:53,940 min

2. Jack Miller, Ducati, + 0,077 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,212

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,213

5. Stefan Bradl, Honda, + 0,270

6. Johann Zarco, Ducati, + 0,416

7. Maverick Viñales, Yamaha + 0,455

8. Joan Mir, Suzuki, + 0,575

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,711

10. Alex Rins, Suzuki, + 0,718

11. Miguel Oliveira, KTM, + 0,726

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,733

13. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,750

14. Alex Márquez, Honda, + 1,012

15. Test 1, Yamaha, + 1,366

16. Enea Bastianini, + 1,546

17. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 1,630

18. Luca Marini, Ducati, + 1,665

19. Jorge Martin, Ducati, + 1,692

20. Valentino Rossi, Yamaha, + 1,768

21. Danilo Petrucci, KTM, + 1,855

22. Test 2, Yamaha, + 1,927

23. Iker Lecuona, KTM, + 1,933

24. Brad Binder, KTM, + 2,004

25. Dani Pedrosa, KTM, + 2,512

26. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,822

27. Michele Pirro, Ducati, + 3,955

28. Takuya Tsuda, Suzuki, + 4,970

ohne Zeit: Test 3, Yamaha

