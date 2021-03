BMW: 3 Safety-Cars und 1 Safety-Bike für die MotoGP

Die BMW M GmbH stellt seit mehr als 20 Jahren die Safety-Car-Flotte für die Motorrad-WM. In diesem Jahr besteht diese erstmals aus drei Safety-Cars und einem Safety-Bike.

Seit 1999 ist die BMW M GmbH für die Safety-Car-Flotte der MotoGP verantwortlich, und auch in diesem Jahr werden die Fahrzeuge für die Motorrad-WM von der Motorsport-Marke zur Verfügung gestellt. Beim Saisonauftakt in Katar werden zum ersten Mal drei Safety-Cars und ein Safety-Car präsentiert: Neben dem neuen M3-Safety-Car und dem M5-CS-Safety-Car feiert auch das neue 1000-RR-Safety-Bike seine Premiere, das in der Rennversion unter anderem auch in der Superbike-WM zum Einsatz kommt.

Komplettiert wird die Safety-Car-Flotte 2021 zum ersten Europarennen der Saison, dem Portugal-GP, der am 18. April in Portimão ausgetragen wird. Ab dann werden auch das BMW M8 Competition Coupé, und das BMW M8 Competition Gran Coupé als Safety-Car sowie das BMW X5 M Medical-Car und eine weitere BMW M 1000 RR als Safety-Bike im Einsatz sein.

«Die Safety-Car-Flotte steht im Zentrum unseres Engagements in der MotoGP, und wir sind sehr stolz darauf, erstmals in unserer über 20-jährigen Geschichte als ‚Official Car of MotoGP’ gleich mit vier neuen Fahrzeugen in die Saison zu starten», freut sich Markus Flasch, Geschäftsführer der BMW M GmbH. «Unsere drei neuen Safety Cars basieren auf Serienmodellen, die durch herausragende Performance und Fahrdynamik überzeugen und damit perfekt geeignet sind für ihren Einsatz in der MotoGP.»

«Dazu kommt die neue BMW M 1000 RR als Safety-Bike. Das erste M Modell auf zwei Rädern wurde im Motorsport entwickelt und wird den höchsten Ansprüchen auf der Rennstrecke gerecht», ist sich der Österreicher sicher. «Wir freuen uns auf den Saisonauftakt in Katar und darauf, unsere neue Flotte in Aktion zu sehen.»

Auch bei Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta ist die Freude gross. «Mit der neuen Safety-Car-Flotte stellt unser Partner BMW M einmal mehr unter Beweis, mit wie viel Einsatz und Leidenschaft er sich in der MotoGP einbringt. Wir gehen 2021 in unsere 23. gemeinsame Saison, und die Präsentation der Flotte mit drei neuen Safety-Cars und dem neuen Safety-Bike ist ein echtes Statement. Dies zeigt die Stärke und Ernsthaftigkeit unserer Partnerschaft, und wir sind der BMW M GmbH für dieses Engagement sehr dankbar», erklärt der 75-Jährige.

Die neuen Safety-Cars sind bereits in ihren Serienversionen ganz auf Sportlichkeit und perfektes Fahrverhalten im Grenzbereich ausgelegt. Für den Einsatz als Sicherheitsfahrzeuge in der MotoGP mussten sie daher nur in wenigen Bereichen modifiziert werden. Zu den Umbauten gehören unter anderem Lichtbalken, Frontblitzer, Motorhauben mit Motorsport-Schnellverschlüssen sowie Strom-Notausschalter für den Überseetransport. Im BMW M4 Competition Coupé Safety Car wurden zudem die Rückbank entfernt und ein Überrollbügel sowie 4-Punkt-Sportgurte eingebaut. Darüber hinaus sind die Abgasanlagen des M3 und M4 modifiziert.

Bei den Farben geht BMW M in diesem Jahr neue Wege: Statt in klassischem Motorsport-Weiss präsentieren sich die Sicherheitsautos in Farben von M-Serienmodellen (Grau, Gelb und Grün). Das neue Safety-Bike ist weiss mit den bekannten M-Farben und trägt damit den gleichen Look, mit dem die BMW M 1000 RR auch in der Superbike-WM an den Start geht.

Der aktualisierte MotoGP-Kalender 2021 (Stand 22.01.)

28. März: Doha/Q*

04. April: Doha/Q*

18. April: Portimão/P

02. Mai: Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

30. Mai: Mugello/I

06. Juni: Barcelona/E

20. Juni: Sachsenring/D

27. Juni Assen/NL

11. Juli: KymiRing/FIN**

15. August: Red Bull Ring/A

29. August: Silverstone/GB

12. September: Aragón/E

19. September: Misano/I

03. Oktober: Motegi/J

10. Oktober: Buriram/TH

24. Oktober: Phillip Island/AUS

31. Oktober: Sepang/MAL

14. November: Valencia/E



Ohne Datum:

Termas de Río Hondo/AR

Circuit of the Americas/USA



Reservestrecke:

Mandalika International Street Circuit/IDN**



* Nachtrennen

** Homologation der Strecke steht noch aus