Alex Márquez (24, Honda): «Bin immer noch ein Kind»

Gut 1,7 sec büßte LCR-Honda-Pilot Alex Márquez am dritten Tag der MotoGP-Tests in Katar auf die Bestzeit von Jack Miller (Ducati) ein. «Wir haben uns aufs Testen konzentriert und gingen nicht auf Zeitenjagd», sagte er.

Pol Espargaró sorgte am Mittwoch in 1:53,899 min für die schnellste Zeit eines Honda-Piloten, doch zur Spitze (Jack Miller, Ducati) fehlen dem Spanier 0,716 sec. Die weiteren Honda-Fahrer Takaaki Nakagami, Alex Márquez und Stefan Bradl landeten auf den Positionen 10, 15 und 16.

«So willst du nicht in die Saison starten», meinte Alex Márquez, nachdem er am Mittwoch auf dem Losail Circuit in Kurve 7 erneut gestürzt war. «Wenn du viele Tage auf der gleichen Strecke fährst, dann machst du leicht Fehler. Diese Tendenz werden wir auch im Grand Prix sehen.»

Wie LCR-Teamkollege Nakagami konzentrierte sich Márquez auf Vergleichstests zweier Chassis’. «Wir müssen herausfinden, welches besser ist», schilderte der Spanier. «Am Donnerstag mache ich mit dem Chassis weiter, das ich Ende letztes Jahr fuhr, das passt am besten zu meinem Fahrstil. Ich ging zwar nicht auf Zeitenjagd, aber meine Rennpace ist nicht so schlecht.»

Der zwölffache GP-Sieger und zweifache Weltmeister (Moto3 und Moto2) schaffte es 2020 zweimal in der höchsten Kategorie aufs Podest, als Zweiter in Le Mans und Aragón. «Vor einem Jahr gab es viele Fragezeichen», betonte der 24-Jährige. «Damals war ich ein Rookie und es war eine spezielle Saison. Ich habe nach wie vor viel zu lernen, im Team sind sie jetzt offener für meine Ideen. Ich wurde etwas erwachsener im letzten Jahr, auch wenn einige sagen, dass ich immer noch ein Kind bin. Es stimmt, ich bin ein Kind – aber ich arbeite sehr professionell.»

MotoGP-Test Katar, 10. März 2021:

1. Jack Miller, Ducati, 1:53,183 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, + 0,080 sec

3. Maverick Vinales, Yamaha, + 0,327

4. Johann Zarco, Ducati, + 0,716

5. Pol Espargaró, Honda, + 0,716

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,788

7. Joan Mir, Suzuki, + 0,895

8. Alex Rins, Suzuki, + 0,960

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 1,053

10. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,079

11. Franco Morbidelli, Yamaha, + 1,184

12. Miguel Oliveira, KTM, + 1,343

13. Valentino Rossi, Yamaha, + 1,435

14. Enea Bastianini, Ducati, + 1,555

15. Alex Márquez, Honda, + 1,747

16. Stefan Bradl, Honda, + 1,791

17. Danilo Petrucci, KTM, + 1,795

18. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,815

19. Jorge Martin, Ducati, + 1,827

20. Brad Binder, KTM, + 2,096

21. Iker Lecuona, KTM, + 2,132

22. Luca Marini, Ducati, + 2,145

23. Dani Pedrosa, KTM, + 2,457

24. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,459

25. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 2,985

26. Michele Pirro, Ducati, + 4,072

27. Test 1, Yamaha, + 4,327

28. Takuya Tsuda, Suzuki, + 4,612

ohne Zeit: Test 3, Yamaha