Brad Binder (16.): Vorteile der KTM in Katar nutzlos

KTM-Werksfahrer Brad Binder konnte seinen Rückstand auf die MotoGP-Spitze am Donnerstag von 2,096 auf 1,447 sec reduzieren. Trotzdem belegte der Südafrikaner am vierten Testtag auf dem Losail Circuit nur den 16. Platz.

Bislang läuft es bei Brad Binder und KTM nicht rund. Der Brünn-Sieger von 2020 aus dem Red-Bull-Team beendete den ersten Katar-Test am vergangenen Wochenende mit 1,595 sec Rückstand nur als 17. Am Mittwoch, dem ersten Tag des zweiten Tests, verlor der Moto3-Weltmeister von 2016 beinahe 2,1 sec auf die Spitze. Diesen Rückstand konnte er am Donnerstag auf 1,447 sec gegenüber dem Schnellsten Maverick Vinales (Yamaha) reduzieren. Platz 16 entspricht nicht seinen Vorstellungen, da ist es wenig tröstlich, dass er Bester des KTM-Quartetts war.

«Es ist fantastisch, dass mir erstmals eine 1:54er-Runde gelang», hielt der 25-Jährige fest. «Das war mein erstes Ziel am Morgen, ich hatte eine schwere Zeit. Insgesamt war das ein guter Tag, ich habe etwas Speed gefunden. Jetzt fühle ich mich wohler auf dem Motorrad und habe wieder Vertrauen. Ich bin glücklich über unsere Fortschritte und wir haben für Freitag noch einiges in der Hinterhand.»

«Unsere Grundabstimmung ist beinahe identisch mit jener vom letzten Jahr», verriet Binder. «Die letzten Tage hatten wir etwas zu viel Gewicht auf dem Vorderrad. Als wir den Vorderreifen entlasteten, funktionierte das Bike besser und ich fühlte mich wohler. Wir haben noch einen langen Weg vor uns, ich bin aber zuversichtlich, dass wir unsere Pace vom jetzigen Stand aus verbessern können. Katar war noch nie die beste Strecke für KTM. Hier geht es darum, möglichst viel Geschwindigkeit durch die Kurven mitzunehmen. Die KTM ist extrem stark auf der Bremse und lässt sich dabei hervorragend einlenken. Um diese Vorteile auszuspielen, gibt es hier nicht viele Möglichkeiten. Wir sind vor allem in engen Kurven gut. Alles an unserem Motorrad ist gut, in Katar läuft es für uns aber nicht.»

MotoGP-Test Katar, 11. März 2021:

1. Viñales, Yamaha, 1:53,244 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,079 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,154

4. Bagnaia, Ducati, + 0,200

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,396

6. Mir, Suzuki, + 0,583

7. Rins, Suzuki, + 0,616

8. Rossi, Yamaha, + 0,749

9. Zarco, Ducati, + 0,812

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,859

11. Miller, Ducati, + 1,103

12. Nakagami, Honda, + 1,104

13. Bradl, Honda, + 1,183

14. Martin, Ducati, + 1,239

15. Bastianini, Ducati, + 1,261

16. Binder, KTM, + 1,447

17. Alex Márquez, Honda, + 1,448

18. Oliveira, KTM, + 1,491

19. Petrucci, KTM, + 1,651

20. Marini, Ducati, + 1,778

21. Crutchlow, Yamaha, + 1,836

22. Lecuona, KTM, + 1,951

23. Savadori, Aprilia, + 2,510

24. Yamaha Test3, + 2,587

25. Guintoli, Suzuki, + 2,762

26. Pedrosa, KTM, + 3,462

27. Pirro, Ducati, + 3,488

28. Yamaha Test2, + 4,165

29. Tsuda, Suzuki, + 5,193

MotoGP-Test Katar, 10. März 2021:

1. Jack Miller, Ducati, 1:53,183 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, + 0,080 sec

3. Maverick Vinales, Yamaha, + 0,327

4. Johann Zarco, Ducati, + 0,716

5. Pol Espargaró, Honda, + 0,716

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,788

7. Joan Mir, Suzuki, + 0,895

8. Alex Rins, Suzuki, + 0,960

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 1,053

10. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,079

11. Franco Morbidelli, Yamaha, + 1,184

12. Miguel Oliveira, KTM, + 1,343

13. Valentino Rossi, Yamaha, + 1,435

14. Enea Bastianini, Ducati, + 1,555

15. Alex Márquez, Honda, + 1,747

16. Stefan Bradl, Honda, + 1,791

17. Danilo Petrucci, KTM, + 1,795

18. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,815

19. Jorge Martin, Ducati, + 1,827

20. Brad Binder, KTM, + 2,096

21. Iker Lecuona, KTM, + 2,132

22. Luca Marini, Ducati, + 2,145

23. Dani Pedrosa, KTM, + 2,457

24. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,459

25. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 2,985

26. Michele Pirro, Ducati, + 4,072

27. Test 1, Yamaha, + 4,327

28. Takuya Tsuda, Suzuki, + 4,612

ohne Zeit: Test 3, Yamaha