Valentino Rossi (Yamaha/8.): «Schneller als je zuvor» 11.03.2021 - 21:01 Von Günther Wiesinger

MotoGP © Gold & Goose Valentino Rossi ist erleichtert: Es geht aufwärts

Valentino Rossi freut sich über eine deutliche Steigerung. Er bekam ein neues Chassis, steigerte sich auch fahrerisch und drang damit in Doha in die Top-Ten vor. «Ich war in Katar noch nie so schnell wie heute.»