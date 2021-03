Stefan Bradl (Honda/13.): «Werde am Freitag geimpft»

Stefan Bradl bekommt morgen nach 9.30 Uhr in der Früh die erste Biontech-Impfdosis verabreicht. Heute brauste er auf Platz 13 und wunderte sich über die veränderte Streckenbeschaffenheit.

Nach den Plätzen 1, 2 und 5 am vergangenen ersten Test-Wochenende auf dem Losail Circuit in Doha/Katar verlor Stefan Bradl heute etwas an Boden. Er beendete den Donnerstrag an 13. Position, blieb aber dem Repsol-Honda-Neuzugang Pol Espargaró dicht auf den Fersen. Aber der Bayer kam etwas ins Grübeln, weil die Honda-Fahrer bei den aktuellen Verhältnissen mehr Mühe haben als letzte Woche.

«Der gestrige Sturz hat keine Nachwirkungen hinterlassen. Soweit hat mir ja nichts gefehlt. Vom Kopf her hat alles wieder gepasst. Ich habe auch gut schlafen können. Aber heute war es etwas schwierig, weil sich die Streckenverhältnisse irgendwie verändert haben. Die Gegner haben sich zeitenmäßig verbessert, wir sind von der Rundenzeit her eher langsamer geworden. Ich bin am Sonntag 1:54,2 min gefahren, heute 1:54,4 min. irgendwie hat sich die Strecke nicht zu unseren Gunsten entwickelt. Jetzt ist viel Gummiabrieb auf der Strecke. Das hilft eventuell den Yamaha-Fahrern, weil sie dadurch mehr Kurvenspeed fahren können. Aber manchmal ist es hier in Katar ein Rätsel, wie sich die Strecke innerhalb weniger Tage verändert.»

«Es haben jetzt alle Honda-Fahrer einen Crash gehabt. Es gibt auch andere Hersteller wie KTM, die straucheln auch ganz schön… Bei uns Honda-Fahrern hat sich heute wieder gezeigt, dass wir nicht mehr so leicht und locker vorne reinfahren wie am letzten Wochenende.»

Yamaha wirkt momentan sehr konkurrenzfähig. «Die Yamaha-Fahrer sind stark; sie haben sich auch in der Pace im Vergleich zu den ersten Tagen enorm verbessert», weiß Bradl. «Aber die Situation ist komisch. Die Verhältnisse werden sich auch bis zum Rennen wieder ändern. Außerdem ändert der Gummiabrieb der Dunlop-Fahrer der Klassen Moto3 und Moto2 die Streckenbeschaffenheit auch wieder. Es versucht natürlich jedes Team, so viel wie möglich zu entwickeln und Long-runs abzuspulen. Aber am Ende des Tages zählt dann, wer seine Stärken im Rennen am besten umsetzen kann.»

Bradl hat jetzt 1,183 sec Rückstand und will sich am Freitag noch Richtung Top-Ten orientieren. «Es ist zwar in den letzten Tagen gut gelaufen. Aber das Testergebnis ist nicht mein Hauptziel. Im Endeffekt bin ich als Testfahrer da. Heute haben wir viel vom neuen Aerodynamik-Paket getestet. Ich bin nicht auf Zeitenjagd gewesen und habe heute nur einen neuen Reifen verwendet. Mit einem neuen Reifen am ganzen Tag eine Spitzenzeit zu fahren, ist nicht einfach.»

Morgen steht bei Bradl nicht nur ein Long-run über 15 bis 18 Runden auf dem Plan.

Aber vorher wird er bereits um 9.30 Uhr im Ritz-Carlton-Hotel abgeholt, wo die Honda-Mannschaft logiert. «Dann werden wir zu einer Impfstation gebracht. Super. Eine Riesen-Möglichkeit. Wir bekommen Biontech-Pfizer. Nach dem Frühstück ist die Abfahrt. Es hat heute am Abend nach dem Test von Dorna und IRTA eine erste Informations-Sitzung dazu stattgefunden.»

