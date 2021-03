Takaaki Nakagami: Im Dunklen kam das Vertrauen zurück 12.03.2021 - 08:09 Von Maximilian Wendl

MotoGP Takaaki Nakagami kam erst spät auf Touren Takaaki Nakagami: Probleme mit der Front

Der Testtag von Takaaki Nakagami in Doha begann schleppend. Erst mit Anbruch der Dunkelheit fand der Honda-Fahrer sein Selbstvertrauen wieder. Am Ende des Donnerstags landete er in Katar auf dem zwölften Platz.