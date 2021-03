Danilo Petrucci (KTM): «Wir drehen uns im Kreis»

Tech3-KTM-Werkspilot Danilo Petrucci verbesserte sich am Donnerstag nur um 0,5 sec. Er zeigte sich enttäuscht und will den fehlenden Top-Speed durch ein besseres Set-up und mehr Kurvenspeed ausgleichen.

Danilo Petrucci setzte seine Aufholjagd am vierten Tag auf der KTM RC16 in Doha fort. Er hat heute den Rückstand auf die Bestzeit von Maverick Viñales auf 1,6 sec verringert. Er blieb Miguel Oliveira dicht auf den Fersen und hält sich vor dem fünften und letzten IRTA-Testtag auf dem 5,380 km langen Losail Circuit (10 Rechtskurven, sechs Linkskurven) an 19. Position. Zufrieden war der zweifache MotoGP-Siege damit natürlich nicht.

«Wir haben heute ziemlich viel Zeit damit verbracht, neue Teile zu testen, von denen wir bisher nicht sicher sind, ob sie funktionieren oder nicht. Leider konnten wir uns heute nicht besonders viel um das Set-up kümmern, deshalb bin ich nur 0,5 sec schneller geworden. Schade, denn die Arbeit an der Abstimmung ist das, was ich am dringendsten brauche, denn wir brauchen eine bessere Pace», meinte der sichtlich unzufriedene KTM-Tech3-Werkspilot. «Wir stehen immer noch auf demselben Punkt wie gestern», sagte der Italiener, der mit Sergio Verbena einen neuen Crew-Chief hat.

Petrucci ist sechs Jahre lang für Ducati gefahren, ein Fabrikat, das wegen der Motorleistung auf dem Losail Circuit immer für Siege gut ist. Für die KTM RC16 hingegen war die katarische Piste noch nie ein gutes Pflaster. Spürt Petrux die Unterschiede?

«Ich war in den letzten Jahren immer ziemlich konkurrenzfähig in Doha. Das ist eine Piste, die ich mag. Mit der KTM haben wir hier Mühe. Das soll keine Ausrede sein, aber wir stoßen an unsere Grenzen und drehen uns im Kreis.»

Miguel Oliveira machte die Probleme von KTM in Katar am Mittwoch deutlich an. «Wir bringen die Michelin-Reifen nicht auf Betriebstemperatur.»

Und Brad Binder klagte: «Der Vorderreifen droht dauernd wegzurutschen.» Der Südafrikaner stürzte an den ersten drei Testtagen viermal!

Danilo Petrucci (30) macht kein Geheimnis daraus, dass er mit der aktuellen Situation nicht glücklich ist. «Wir haben eine sehr gute Kraftentfaltung. Aber diese Stärke kommt hier nicht so gut zur Geltung, denn es ist hier wichtiger, einfach die maximale Power auf den Belag zu bringen. Bei uns fehlt es etwas an Spitzenleistung. Ich wiege etwas mehr als die anderen KTM-Kollegen, deshalb gehöre ich auf der Geraden zu den Langsamsten. Wir müssen jetzt das Set-up in Angriff nehmen, damit wir mit mehr Kurvenspeed aus den Kurven herauskommen. Der Losail Circuit bevorzugt die Motorräder, die viel Kraft haben. Wenn wir schneller werden wollen, müssen wir den Kurvenspeed optimieren.»

MotoGP-Test Katar, 11. März:

1. Viñales, Yamaha, 1:53,244 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,079 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,154

4. Bagnaia, Ducati, + 0,200

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,396

6. Mir, Suzuki, + 0,583

7. Rins, Suzuki, + 0,616

8. Rossi, Yamaha, + 0,749

9. Zarco, Ducati, + 0,812

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,859

11. Miller, Ducati, + 1,103

12. Nakagami, Honda, + 1,104

13. Bradl, Honda, + 1,183

14. Martin, Ducati, + 1,239

15. Bastianini, Ducati, + 1,261

16. Binder, KTM, + 1,447

17. Alex Márquez, Honda, + 1,448

18. Oliveira, KTM, + 1,491

19. Petrucci, KTM, + 1,651

20. Marini, Ducati, + 1,778

21. Crutchlow, Yamaha, + 1,836

22. Lecuona, KTM, + 1,951

23. Savadori, Aprilia, + 2,510

24. Yamaha Test3, + 2,587

25. Guintoli, Suzuki, + 2,762

26. Pedrosa, KTM, + 3,462

27. Pirro, Ducati, + 3,488

28. Yamaha Test2, + 4,165

29. Tsuda, Suzuki, + 5,193

MotoGP-Test Katar, 10. März

1. Jack Miller, Ducati, 1:53,183 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, + 0,080 sec

3. Maverick Viñales, Yamaha, + 0,327

4. Johann Zarco, Ducati, + 0,716

5. Pol Espargaró, Honda, + 0,716

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,788

7. Joan Mir, Suzuki, + 0,895

8. Alex Rins, Suzuki, + 0,960

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 1,053

10. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,079

11. Franco Morbidelli, Yamaha, + 1,184

12. Miguel Oliveira, KTM, + 1,343

13. Valentino Rossi, Yamaha, + 1,435

14. Enea Bastianini, Ducati, + 1,555

15. Alex Márquez, Honda, + 1,747

16. Stefan Bradl, Honda, + 1,791

17. Danilo Petrucci, KTM, + 1,795

18. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,815

19. Jorge Martin, Ducati, + 1,827

20. Brad Binder, KTM, + 2,096

21. Iker Lecuona, KTM, + 2,132

22. Luca Marini, Ducati, + 2,145

23. Dani Pedrosa, KTM, + 2,457

24. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,459

25. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 2,985

26. Michele Pirro, Ducati, + 4,072

27. Test 1, Yamaha, + 4,327

28. Takuya Tsuda, Suzuki, + 4,612

MotoGP-Test, Katar, kombinierte Zeitenliste 6./7. März

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:53,940 min

2. Jack Miller, Ducati, + 0,077 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,212

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,213

5. Stefan Bradl, Honda, + 0,270

6. Johann Zarco, Ducati, + 0,416

7. Maverick Vinales, Yamaha + 0,455

8. Joan Mir, Suzuki, + 0,575

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,711

10. Alex Rins, Suzuki, + 0,718

11. Miguel Oliveira, KTM, + 0,726

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,733

13. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,750

14. Alex Márquez, Honda, + 1,012

15. Test 1, Yamaha, + 1,366

16. Enea Bastianini, Ducati, + 1,546

17. Brad Binder, KTM, + 1,595

18. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 1,630

19. Valentino Rossi, Yamaha, + 1,644

20. Luca Marini, Ducati, + 1,665

21. Jorge Martin, Ducati, + 1,692

22. Danilo Petrucci, KTM, + 1,855

23. Test 2, Yamaha, + 1,867

24. Iker Lecuona, KTM, + 1,933

25. Dani Pedrosa, KTM, + 2,512

26. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,822

27. Michele Pirro, + 3,955

28. Test 3, Yamaha, + 4,756

29. Takuya Tsuda, + 4,970