Das Einmaleins zum MotoGP-Test von Marco Melandri

Die MotoGP-Tests in Katar sind Geschichte, eine Frage aber bleibt: Was sind die Testzeiten im Hinblick auf den ersten Grand Prix in zwei Wochen denn nun wert? Marco Melandri klärt – mit viel Ironie – auf.

Am Freitag ging auf der zweite Katar-Test für die Königsklasse zu Ende, in zwei Wochen werden auf dem Losail Circuit die ersten WM-Punkte des Jahres vergeben. Ducati-Werksfahrer Jack Miller gilt nicht zuletzt nach der Testbestzeit (unter dem All-Time-Lap-Record von Marc Márquez) als Mitfavorit, auch das Yamaha-Trio mit Viñales, Quartararo und Morbidelli präsentierte sich stark.



Aleix Espargaró überraschte mit der neuen Aprilia RS-GP auf Platz 6. Die Titelverteidiger von Suzuki gehen davon aus, im Rennen noch eine Schippe draufzulegen. Bei Honda fehlte Superstar Marc Márquez, Neuzugang Pol Espargaró passt sich aber immer besser an die RC213V an. KTM brachte keinen Fahrer in die Top-15 der kombinierten Zeitenliste, Brad Binder betonte dazu aber: «Auf dem Papier sieht es deutlich schlechter aus als in Wirklichkeit.»

Der 22-fache GP-Sieger Marco Melandri ist nach dem Ende seiner aktiven Rennfahrerkarriere für DAZN in Italien als TV-Experte im Einsatz. Die Pre-Season-Tests verfolgte der 38-jährige Italiener natürlich sehr aufmerksam. Seine Einschätzungen tauscht er anschließend regelmäßig auf seinen Social-Media-Kanälen mit den Fans aus.



Dabei verriet Melandri auf Instagram auch, was er von den Testdarbietungen hält: «Nach 20 Jahren MotoGP-Tests habe ich eine Sache verstanden», schickte er voraus. «Wenn der Fahrer, zu dem du hältst, vorne ist, dann zählen die Testergebnisse. Liegt er dagegen hinten, haben die Tests keine Bedeutung.»



Das heiße im Umkehrschluss: «Wenn ein Fahrer vorne liegt, der dir nicht gefällt, dann war er nur auf die eine schnelle Runde aus. Wenn du aber ein Fan des Fahrers bist, der hinten liegt, dann arbeitet er natürlich nur an seiner Rennpace.»



Und zu guter Letzt stellte Melandri noch klar: «Wenn der, von dem du sowieso kein Fan bist, auch noch hinten ist, dann ist er mies und ‚basta‘.»

MotoGP-Test Katar, 10. bis 12. März, kombinierte Zeitenliste:

1. Jack Miller, Ducati, 1:53,183 min

2. Maverick Viñales, Yamaha, + 0,061 sec

3. Fabio Quartararo, Yamaha, + 0,080

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,140

5. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,261

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,457

7. Joan Mir, Suzuki, + 0,644

8. Alex Rins, Suzuki, + 0,677

9. Johann Zarco, Ducati, + 0,716

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,716

11. Valentino Rossi, Yamaha, + 0,810

12. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,079

13. Stefan Bradl, Honda, + 1,244

14. Jorge Martin, Ducati, + 1,300

15. Enea Bastianini, Ducati, + 1,322

16. Miguel Oliveira, KTM, + 1,343

17. Brad Binder, KTM, + 1,508

18. Alex Márquez, Honda, + 1,509

19. Danilo Petrucci, KTM, + 1,712

20. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,815

21. Luca Marini, Ducati, + 1,839

22. Yamaha Test2, + 1,897

23. Iker Lecuona, KTM, + 2,012

24. Dani Pedrosa, KTM, + 2,457

25. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,459

26. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 2,571

27. Yamaha Test3, + 2,648

28. Michele Pirro, Ducati, + 3,549

29. Takuya Tsuda, Suzuki, + 4,612

MotoGP-Test Katar,

6. und 7. März

, kombinierte Zeitenliste:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:53,940 min

2. Jack Miller, Ducati, + 0,077 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,212

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,213

5. Stefan Bradl, Honda, + 0,270

6. Johann Zarco, Ducati, + 0,416

7. Maverick Vinales, Yamaha + 0,455

8. Joan Mir, Suzuki, + 0,575

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,711

10. Alex Rins, Suzuki, + 0,718

11. Miguel Oliveira, KTM, + 0,726

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,733

13. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,750

14. Alex Márquez, Honda, + 1,012

15. Test 1, Yamaha, + 1,366

16. Enea Bastianini, Ducati, + 1,546

17. Brad Binder, KTM, + 1,595

18. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 1,630

19. Valentino Rossi, Yamaha, + 1,644

20. Luca Marini, Ducati, + 1,665

21. Jorge Martin, Ducati, + 1,692

22. Danilo Petrucci, KTM, + 1,855

23. Test 2, Yamaha, + 1,867

24. Iker Lecuona, KTM, + 1,933

25. Dani Pedrosa, KTM, + 2,512

26. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,822

27. Michele Pirro, + 3,955

28. Test 3, Yamaha, + 4,756

29. Takuya Tsuda, + 4,970