Marc Márquez: Endlich wieder auf dem Bike!

Nach genau 231 Tagen hat MotoGP-Superstar Marc Márquez seine erste Trainingssession auf einem Motorrad bestritten. Er zeigte sich sehr zufrieden.

Am vergangenen Freitag kamen durchaus gute Nachrichten nach dem medizinischen Check von Márquez am Donnerstag bei seinen Vertrauensärzten in der Ruber Klinik von Madrid. Der achtfache Weltmeister und sechsfache MotoGP-Champion durchlebt im Moment einen guten Heilungsprozess an seinem dreimal operierten rechten Oberarm.

Zur Erinnerung: Vor 14 Wochen fand bei Márquez die dritte Operation am arg lädierten Oberarm statt. Ab sofort darf der Ausnahmekönner das Krafttraining intensivieren. Der Plan für das Comeback ist aufgesetzt. Es könnte beim zweiten Katar-GP am 4. April stattfinden. Eine Nennung liegt aber auch für den Auftakt am 28. März vor.

Und es wäre nicht Márquez, wenn er ab sofort bei der Vorbereitung einen Zahn zulegen würde. Am 25. Juli saß Márquez letztmals im Sattel seiner Werks-Honda. Noch am gestrigen Freitag saß der 28-Jährige erstmals wieder auf einem Zweirad und absolvierte eine Mountainbike-Tour.

Konkret handelte es sich beim Motorrad um ein Minibike in den MM93-Farben, das der Spanier auf der Anlage des Circuito de Alcarras auf der dortigen Kart-Piste äußerst flott über die Bahn bewegte.

Fakt ist: Für Motocross ist es im Moment noch zu früh und wohl auch zu gefährlich. «Nach fast acht Monaten Pause und nach dem Medical Check bei den Ärzten konnte ich endlich wieder dieses Gefühl spüren, auch wenn es nur ein Minibike war», berichtete Márquez zufrieden.