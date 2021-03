Aleix Espargaró (Aprilia): Läuft es 2021 anders?

Mit einer knappen halben Sekunde Rückstand auf die Fabelzeit von Ducati-Werksfahrer Jack Miller beendete Aleix Espargaró den Katar-Test auf dem sechsten Rang. Was Aprilia für die MotoGP-WM 2021 hoffen lässt.

Als Aprilia im Februar 2020 in Sepang eine komplett überarbeitete RS-GP präsentierte und die Testergebnisse vielversprechend waren (Platz 10 beim Sepang-Test, Platz 13 in Katar), keimte in Noale die Hoffnung auf, den Rückstand auf die Konkurrenz deutlich verringert zu haben. Beim verspäteten Saisonauftakt in Jerez kam dann aber «der große Schock», um es mit den Worten von Aleix Espargaró zu sagen. In 14 Rennen schaffte er im Vorjahr nur drei Top-10-Ergebnisse.

Nun herrscht wieder Zuversicht im Aprilia-Lager: Mit Platz 6 in der kombinierten Zeitenliste des zweiten und letzten Katar-Tests vor dem WM-Start in zwei Wochen war Aleix Espargaró die Überraschung der kurzen Pre-Season 2021. Und der 31-Jährige glaubt nicht, dass es beim ersten Grand Prix wieder ein böses Erwachen gibt.



«Im Vorjahr war ich happy, wir hatten gute Wintertests. Aber wir mischten zwischen Platz 6 und 10 mit. Das haben wir am Ende der Saison auch, aber leider ist es uns nicht gelungen, die ganze Saison über um diese Platzierungen zu kämpfen», blickte der Spanier zurück. 2021 soll es anders laufen. Denn: «Es ist eine andere Geschichte. Die Rundenzeiten, die wir in Katar und zuvor schon in Jerez gefahren sind, sind viel konkurrenzfähiger als im Vorjahr. In der Rennsimulation bin ich auch viele Runden in 1:54 min gefahren. Also Ja, dieses Bike macht einen besseren Eindruck als im Vorjahr. Die Rennen sind immer anders, aber ich glaube, es ist viel besser als im Vorjahr», bekräftigte der WM-17. von 2020.

Worin unterscheidet sich die RS-GP 2021 vom Vorjahres-Bike aus Noale? «Das Motorrad ist keine Revolution, aber viele kleine Details machen es ganz anders», erklärte Espargaró. «Durch die Veränderungen, die wir an der Aerodynamik vorgenommen haben, haben wir mehr Downforce. Wir haben uns so in der Beschleunigung stark verbessert. Leider verlieren wir aber ein bisschen beim Top-Speed.» Der neue Motor sei zudem sanfter im unteren Drehzahlbereich.



Auch mit dem Chassis und seiner Sitzposition fühlt sich der Aprilia-Werksfahrer wohler, allerdings sei das Motorrad körperlich sehr fordernd: «Es fühlt sich viel schwerer an, nach der Rennsimulation war ich total erschöpft.» Und das obwohl die RS-GP für dieses Jahr abgespeckt hat.

Die neue Sitzeinheit soll laut Aprilias Technical Director Romano Albesiano auch dem Chattering entgegenwirken. «Ja, wir haben kein Chattering – auch nicht in Jerez, auf einer Strecke, wo man üblicherweise ein bisschen Probleme damit haben kann», bestätigte Espargaró.



Grundsätzlich hielt Aleix Espargaró fest: «Alle Veränderungen gehen in die gleiche Richtung: Steifigkeit und Stabilität. Das ist willkommen, denn aus meiner Sicht ist die Yamaha eines der besten Bikes der Welt – und das ist das stabilste Motorrad. Wir gehen mit dem Chassis ein bisschen in diese Richtung. Mein Bike fühlt sich jetzt aber sehr schwer an, ich werde vielleicht meine Muskeln ein bisschen mehr trainieren oder andere Lösungen ausprobieren müssen», schmunzelte der begeisterte Rennradfahrer und Mountainbiker.

MotoGP-Test Katar, 10. bis 12. März, kombinierte Zeitenliste:

1. Jack Miller, Ducati, 1:53,183 min

2. Maverick Viñales, Yamaha, + 0,061 sec

3. Fabio Quartararo, Yamaha, + 0,080

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,140

5. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,261

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,457

7. Joan Mir, Suzuki, + 0,644

8. Alex Rins, Suzuki, + 0,677

9. Johann Zarco, Ducati, + 0,716

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,716

11. Valentino Rossi, Yamaha, + 0,810

12. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,079

13. Stefan Bradl, Honda, + 1,244

14. Jorge Martin, Ducati, + 1,300

15. Enea Bastianini, Ducati, + 1,322

16. Miguel Oliveira, KTM, + 1,343

17. Brad Binder, KTM, + 1,508

18. Alex Márquez, Honda, + 1,509

19. Danilo Petrucci, KTM, + 1,712

20. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,815

21. Luca Marini, Ducati, + 1,839

22. Yamaha Test2, + 1,897

23. Iker Lecuona, KTM, + 2,012

24. Dani Pedrosa, KTM, + 2,457

25. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,459

26. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 2,571

27. Yamaha Test3, + 2,648

28. Michele Pirro, Ducati, + 3,549

29. Takuya Tsuda, Suzuki, + 4,612

MotoGP-Test Katar, 6. und 7. März, kombinierte Zeitenliste:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:53,940 min

2. Jack Miller, Ducati, + 0,077 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,212

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,213

5. Stefan Bradl, Honda, + 0,270

6. Johann Zarco, Ducati, + 0,416

7. Maverick Vinales, Yamaha + 0,455

8. Joan Mir, Suzuki, + 0,575

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,711

10. Alex Rins, Suzuki, + 0,718

11. Miguel Oliveira, KTM, + 0,726

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,733

13. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,750

14. Alex Márquez, Honda, + 1,012

15. Test 1, Yamaha, + 1,366

16. Enea Bastianini, Ducati, + 1,546

17. Brad Binder, KTM, + 1,595

18. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 1,630

19. Valentino Rossi, Yamaha, + 1,644

20. Luca Marini, Ducati, + 1,665

21. Jorge Martin, Ducati, + 1,692

22. Danilo Petrucci, KTM, + 1,855

23. Test 2, Yamaha, + 1,867

24. Iker Lecuona, KTM, + 1,933

25. Dani Pedrosa, KTM, + 2,512

26. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,822

27. Michele Pirro, + 3,955

28. Test 3, Yamaha, + 4,756

29. Takuya Tsuda, + 4,970