Valentino Rossi vor WM-Auftakt: «Fühle mich stark»

Valentino Rossi fühlt sich bereit für sein erstes Rennwochenende mit Petronas Yamaha. Das geht seinem Teamkollegen Franco Morbidelli nicht anders, der vor dem MotoGP-Auftakt 2021 von einem fast perfekten Set-up spricht.

In Katar war Valentino Rossi 2005, 2006, 2010 und 2015 siegreich – damals als Yamaha-Werksfahrer. Am Wochenende wird er auf dem 5,380 km langen Losail International Circuit sein erstes Rennen für das Kundenteam von Petronas SRT bestreiten. «Nach den Tests in Katar fühle ich mich recht stark und die Balance des Motorrads ist gut», erklärte der 42-jährige Superstar. «Ich bin meine persönlich schnellste Runde auf dem Losail Circuit gefahren, was wichtig und positiv war.»

Der «Dottore» hat als Saisonziel die Top-5 der WM-Tabelle ausgegeben, das 200. Podium in der «premier class» ist auf dem Weg dahin ein Muss, um Siege würde er auch gerne wieder kämpfen. Allerdings weiß er auch: «Ich glaube, dass es viele Fahrer auf unterschiedlichen Bikes gibt, die auch stark sind. Wir sind aber definitiv mit ihnen in der Gruppe dabei. Unsere Rennpace scheint gut zu sein, ich habe also das Gefühl, dass wir bereit sind für den Saisonauftakt am Wochenende», bekräftigte Vale.

Einmal mehr betonte der neunfache Weltmeister: «Die Atmosphäre im Team ist wirklich gut, wir haben gut und in die richtige Richtung gearbeitet. Ich freue mich darauf, dass die Saison in ein paar Tagen richtig losgeht!»

Zur guten Stimmung beiträgt Teamkollege Franco Morbidelli, sein Kumpel und Musterschüler aus der VR46 Riders Academy – und nicht zuletzt Vizeweltmeister von 2020.

«Ich glaube, wir sind bereit für das erste Rennen der Saison», bestätigte der Italo-Brasilianer. «Wir haben bei den Tests hart gearbeitet, mehrere Dinge ausprobiert und uns dann darauf konzentriert, das Bike für die Strecke von Katar abzustimmen. Das Set-up ist fast perfekt. Man kann immer noch etwas finden, um sich zu verbessern, aber ich glaube, wir haben eine wirklich gute Basis.»

«Um in Katar ein gutes Rennen zu zeigen, musst du schnell sein, eine gute Pace haben, konstant sein und verstehen, welcher Reifen der richtige ist», zählte «Franky» auf, der in Losail 2017 zwar das Moto2-Rennen gewann, in der MotoGP-Klasse aber noch nie in den Top-10 war.

Nach drei Saisonsiegen im Vorjahr soll sich das nun natürlich ändern: «Es ist schwierig zu sagen, was das Ziel sein sollte, weil wir bisher nur getestet haben, aber ich ziele darauf ab, in den Top-5 zu sein und um das Podest kämpfen. Wir glauben, dass das möglich ist», unterstrich der 26-jährige Petronas-Yamaha-Hoffnungsträger. «Wo wir tatsächlich stehen, werden wir aber erst am Sonntag sehen.»

MotoGP-Test Katar, 10. bis 12. März, kombinierte Zeitenliste:

1. Jack Miller, Ducati, 1:53,183 min

2. Maverick Viñales, Yamaha, + 0,061 sec

3. Fabio Quartararo, Yamaha, + 0,080

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,140

5. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,261

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,457

7. Joan Mir, Suzuki, + 0,644

8. Alex Rins, Suzuki, + 0,677

9. Johann Zarco, Ducati, + 0,716

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,716

11. Valentino Rossi, Yamaha, + 0,810

12. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,079

13. Stefan Bradl, Honda, + 1,244

14. Jorge Martin, Ducati, + 1,300

15. Enea Bastianini, Ducati, + 1,322

16. Miguel Oliveira, KTM, + 1,343

17. Brad Binder, KTM, + 1,508

18. Alex Márquez, Honda, + 1,509

19. Danilo Petrucci, KTM, + 1,712

20. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,815

21. Luca Marini, Ducati, + 1,839

22. Yamaha Test2, + 1,897

23. Iker Lecuona, KTM, + 2,012

24. Dani Pedrosa, KTM, + 2,457

25. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,459

26. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 2,571

27. Yamaha Test3, + 2,648

28. Michele Pirro, Ducati, + 3,549

29. Takuya Tsuda, Suzuki, + 4,612

MotoGP-Test Katar, 6. und 7. März, kombinierte Zeitenliste:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:53,940 min

2. Jack Miller, Ducati, + 0,077 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,212

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,213

5. Stefan Bradl, Honda, + 0,270

6. Johann Zarco, Ducati, + 0,416

7. Maverick Vinales, Yamaha + 0,455

8. Joan Mir, Suzuki, + 0,575

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,711

10. Alex Rins, Suzuki, + 0,718

11. Miguel Oliveira, KTM, + 0,726

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,733

13. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,750

14. Alex Márquez, Honda, + 1,012

15. Test 1, Yamaha, + 1,366

16. Enea Bastianini, Ducati, + 1,546

17. Brad Binder, KTM, + 1,595

18. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 1,630

19. Valentino Rossi, Yamaha, + 1,644

20. Luca Marini, Ducati, + 1,665

21. Jorge Martin, Ducati, + 1,692

22. Danilo Petrucci, KTM, + 1,855

23. Test 2, Yamaha, + 1,867

24. Iker Lecuona, KTM, + 1,933

25. Dani Pedrosa, KTM, + 2,512

26. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,822

27. Michele Pirro, + 3,955

28. Test 3, Yamaha, + 4,756

29. Takuya Tsuda, + 4,970