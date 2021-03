Stefan Bradl vor Katar-GP: «Prognosen sind schwierig»

Obwohl Stefan Brad bei den letzten sechs Grand Prix 2010 fünfmal gepunktet hat und beim Katar-Test stark mithielt, sieht er dem Saisonstart mit Ungewissheit entgegen.

Stefan Bradl ist nach den vielen Testtagen in Jerez und Losail froh, jetzt auch beim Saisonstart in Katar bestreiten zu dürfen, an dem er seit 2016 (damals bei Aprilia) nicht mehr teilgenommen hat. Er hat beim direkten Aufeinander treffen vor zehn Tagen in Doha bewiesen, dass er mit den besten MotoGP-Stammfahrern tadellos mithalten kann. denn er lag nach dem ersten Testtag an zweiter Stelle, nach zwei Tagen an fünfter, am Ende reichte es für Platz 13. Pol Espargaró schaffte als bester Honda-Werkspilot die zehntbeste Zeit.

Jetzt stellt sich natürlich die Frage: kann Marc Márquez 2021 um den Titel fighten, wenn er bei den ersten zwei Rennen fehlt, was sich momentan abzeichnet, weil er den nächsten Medial Check erst für 12. April anberaumt hat.

Stefan Bradl traut sich nach den jüngsten Testergebnissen am kommenden Sonntag ein Top-Ten-Ergebnis zu.

Zur Erinnerung: Bei den letzten sechs Rennen 2020 punktete der Bayer fünfmal.

Nach Platz 8 in Le Mans folgten ein Nuller in Aragón, danach gelangen ihm zwei zwölfte Plätze bei den Grand Prix von Teruel und von Europa, dazu kamen die Plätze 14 in Valencia und 7 in Portimão.

Die Frage, ob Márquez 2021 um den Titel fighten kann, wenn er bei den ersten zwei Rennen fehlt, will Bradl nicht beantworten. Dazu nehme ich erst Stellung, wenn ich bei ServusTV wieder als Experte arbeite.»

Der 31-jährige Bayer bleibt bis nach Ostern in Doha und kehrt erst nach dem zweiten WM-Lauf (4. April) zurück. «Am 31. März oder am 1. April bekomme ich die zweite Impfdosis von Biontech-Pfizer.»

Bradl hat bisher in seiner Karriere n der MotoGP-Klasse bereits 51 Top-Ten-Ergebnisse sichergestellt. Er will aber trotz der vielversprechenden Testresultate keine Prognose abgeben. «Ein Rennwochenende ist eine andere Geschichte als so ein Test. Klar, man kann den Test als Anhaltspunkt für unsere Chancen nehmen. Ich möchte einfach schauen, dass wir ein gutes Wochenende abliefern und schauen, dass wir ein respektables Ergebnis einfahren. Aber auf welcher Position ich dann ins Ziel komme, darüber mache ich mir noch keine Illusionen. Denn die MotoGP-Klasse wird erstmals in diesem Jahr mit den zwei anderen GP-Klassen auf die Strecke gehen. Die Streckenbedingungen werden sich durch den Abrieb der Dunlop-Reifen auch wieder verändern.»

Bradl weiter: «Wir haben bisher keine Long-runs abspulen können, weil der letzte Tag am vorletzten Freitag durch den Sandsturm weggefallen ist. Da hätten wir auch beim Renn-Set-up für mich ein bisschen arbeiten sollen. Das hat dann nicht geklappt, und an den Tagen zuvor waren wir mit dem Testprogramm beschäftigt.»

Obwohl Stefan Bradl davon ausgehen darf, dass er auch den zweiten Katar-GP bestreiten wird, rechnet er mit einem Erscheinen von Marc Márquez am zweiten GP-Wochenende im Mittleren Osten. «Marc wird sich auf jeden Fall am Wochenende vom 4. April die zweite Impfdosis abholen», weiß er.

MotoGP-Test Katar, 10. bis 12. März, kombinierte Zeitenliste:

1. Jack Miller, Ducati, 1:53,183 min

2. Maverick Viñales, Yamaha, + 0,061 sec

3. Fabio Quartararo, Yamaha, + 0,080

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,140

5. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,261

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,457

7. Joan Mir, Suzuki, + 0,644

8. Alex Rins, Suzuki, + 0,677

9. Johann Zarco, Ducati, + 0,716

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,716

11. Valentino Rossi, Yamaha, + 0,810

12. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,079

13. Stefan Bradl, Honda, + 1,244

14. Jorge Martin, Ducati, + 1,300

15. Enea Bastianini, Ducati, + 1,322

16. Miguel Oliveira, KTM, + 1,343

17. Brad Binder, KTM, + 1,508

18. Alex Márquez, Honda, + 1,509

19. Danilo Petrucci, KTM, + 1,712

20. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,815

21. Luca Marini, Ducati, + 1,839

22. Yamaha Test2, + 1,897

23. Iker Lecuona, KTM, + 2,012

24. Dani Pedrosa, KTM, + 2,457

25. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,459

26. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 2,571

27. Yamaha Test3, + 2,648

28. Michele Pirro, Ducati, + 3,549

29. Takuya Tsuda, Suzuki, + 4,612

