Jorge Martin (Ducati/5.): «Ein sehr guter Tag!»

Pramac-Ducati-MotoGP-Rookie Jorge Martin beeindruckte in Doha am Freitag mit seiner persönlichen Bestzeit und seinen Aussagen.

Der Spanier Jorge Martin (23) sorgte beim ersten MotoGP-Rennen der Saison in Doha mit dem Blitzstart aus der vierten Reihe für Furore. Diesmal scheint der Mann aus Madrid noch besser aufgestellt. Martin beendete den zweiten Freitag in Doha sogar schon auf Platz 5. Er verkor nur 0,448 sec. Somit hätte er, wenn alles wie gehabt läuft, am Samstag keine Sorgen, was die Qualifikation für das Q2 betrifft.

«Es war wirklich ein sehr guter Tag», freute sich der Moto3-Weltmeister von 2018, der das erste Rennen in Doha mit abbauenden Reifen als 15. beendet hat. «Es war gut, dass wir wieder hier sind und ich eine Woche Pause und die Zeit hatte um mir das Rennen anzuschauen. Ich habe mir viele Dinge angeschaut und ich wusste, wo ich mich steigern kann. Als ich dann auf die Piste gegangen bin, hatte ich sofort eine bessere Pace als vergangene Woche.»

Martin sagt weiter: «Ich war schon nach FP1 recht happy. In FP2 mit dem vollen Tank konnte ich schon 1:54er-Zeiten fahren, das ist wichtiger als die einzelne Zeit. Ich habe dann mit dem neuen Reifen die 1:54,0 alleine geschafft. Ich wusste, dass ich hinter einem anderen Fahrer eine 1:53er-Zeit fahren kann.»

«Die Zeit von 1:53,5 ist gut», versichert Jorge Martin, der Moto2-WM-Fünfte (mit 2 Siegen) von 2020. «Die Verhältnisse waren aber schlechter als vergangene Woche im FP2. Mein zweiter Versuch war aber schon gut genug, darüber bin ich schon sehr happy.» Mit seiner Zeit büßte Martin im extrem engen Feld nur 0,053 sec auf seinen Pramac-Teamkollegen Johann Zarco ein.

Martin verrät auch noch: «Ich arbeite an meinem Fahrstil. Es geht wenig um das Set-up, das ist gleich wie zuletzt. Ich muss wissen, wo ich körperlich Druck machen muss und wo ich mich entspannen kann. Ich fühle mich körperlich besser und bin jetzt etwas geschmeidiger im Fluss.»

Doha-GP, MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Miller, Ducati, 1:53,145 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,313 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,392

4. Quartararo, Yamaha, + 0,438

5. Martin, Ducati, + 0,448

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,501

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,554

8. Rins, Suzuki, + 0,568

9. Viñales, Yamaha, + 0,727

10. Bradl, Honda, + 0,769

11. Oliveira, KTM, + 0,799

12. Petrucci, KTM, + 0,824

13. Mir, Suzuki, + 0,867

14. Rossi, Yamaha, + 0,967

15. Nakagami, Honda, + 0,982

16. Alex Márquez, Honda, + 1,003

17. Pol Espargaró, Honda, + 1,060

18. Binder, KTM, + 1,092

19. Bastianini, Ducati, + 1,371

20. Marini, Ducati, + 1,535

21. Savadori, Aprilia, + 1,826

22. Lecuona, KTM, + 2,224