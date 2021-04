Pol Espargaró (Honda/12.): «Daten von Marc checken»

Jetzt hat Pol Espargaró bei Repsol-Honda endlich Klarheit. Marc Márquez war auch nach 285 Tagen Pause schneller als er.

Repsol-Honda-Neuling Pol Espargaró sehnte sich nach der Rückkehr von Marc Márquez, weil er endlich eine vernünftige Standortbestimmung haben wollte, nachdem er in Katar in den zwei Rennen nur einen achten und einen 13. Platz eingesammelt hat. Er liegt mit elf Punkten auf dem zehnten WM-Rang.

Nach dem Freitag auf dem Autódromo International do Algarve hält sich Pol sechs Plätze hinter dem sechsfachen Weltmeister. Eine kalte Dusche für den Spanier, der letztes Jahr auf der KTM den dritten WM-Rang nur um 4 Punkte verspielte und heute 0,151 sec auf die beste KTM von Miguel Oliveira verlor.

«Das Ergebnis sieht schlecht aus, aber meine Situation ist in Wirklichkeit besser. In meiner idealen Zeit liege ich nur 0,1 sec hinter Marc. Aber ich habe keine richtig fehlerfreie Runde zustande gebracht. Ich habe viele Fehler gemacht. Momentan mache ich noch zu viele Fehler, wenn ich mit der Honda auf eine neue Piste komme. Ich pushe dann zu stark und werde in den Kurven rausgetragen. Wenn du heute keine perfekte Rundenzeit zusammenbringst, bezahlst du teuer dafür, weil die Zeiten so eng beisammen liegen.»

«Aber wir haben jetzt erst das FP2 hinter uns, deshalb macht mir das Resultat keine allzu großen Sorgen», versicherte der Honda-Werkspilot. «Wir haben im FP3 noch zwei Shots mit neuen weichen Hinterreifen. Da wird sich zeigen, ob wir direkt ins Q2 kommen. heute ging es in erster Linie darum, die Strecke mit diesem Bike kennenzulernen. Leider klappte das im FP1 in der Früh nicht, weil es zu viele feuchte Stellen gab. Aber der Nachmittag war nicht so übel.»

Was sagte Pol zur Darbietung von Marc Márquez?

«Ich war heute stark beschäftigt. Ich habe mich noch nicht mit ihm unterhalten können. Es ist gut, ihn zurück in der Box zu haben. Er hat eine gute Performance gezeigt. Ich habe jetzt einige Daten, die ich mir anschauen kann. ich bin an einigen Stellen langsamer als er. Das müssen wir morgen auf jeden Fall ausmerzen.»

MotoGP, FP2, Portimão, 16. April

1. Bagnaia, Ducati, 1:39,866 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,340 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,419

4. Rins, Suzuki, + 0,462

5. Miller, Ducati, + 0,470

6. Marc Márquez, Honda, + 0,473

7. Viñales, Yamaha, + 0,560

8. Zarco, Ducati, + 0,624

9. Oliveira, KTM, + 0,726

10. Nakagami, Honda, + 0,745

11. Alex Márquez, Honda, + 0,866

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,877

13. Marini, Ducati, + 0,895

14. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,041

15. Rossi, Yamaha, + 1,259

16. Savadori, Aprilia, + 1,274

17. Binder, KTM, + 1,317

18. Petrucci, KTM, + 1,321

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,350

20. Bastianini, Ducati, + 1,970

21. Lecuona, KTM, + 2,595

22. Martin, Ducati, + 3,055

Portimão-Ergebnis FP1 MotoGP, 16. April

1. Viñales, Yamaha, 1:42,127 min

2. Rins, Suzuki, + 0,151 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 0,251

4. Pol Espargaró, Honda, + 0,255

5. Zarco, Ducati, + 0,316

6. Bagnaia, Ducati, + 0,337

7. Quartararo, Yamaha, + 0,401

8. Miller, Ducati, + 0,409

9. Alex Márquez, Honda, + 0,654

10. Petrucci, KTM, + 0,830

11. Rossi, Yamaha, + 0,886

12. Nakagami, Honda, + 0,909

13. Mir, Suzuki, + 0,933

14. Morbidelli, Yamaha, + 1,116

15. Savadori, Aprilia, + 1,412

16. Martin, Ducati, + 1,575

17. Oliveira, KTM, + 1,873

18. Marini, Ducati, + 2,475

19. Lecuona, KTM, + 2,840

20. Bastianini, Ducati, + 3,198

21. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,208

22. Binder, KTM, + 5,647