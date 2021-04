Marc Márquez (6.): «Der Speed ist vorhanden»

Marc Márquez sorgte am Freitag in Portugal für ein sensationell starkes Comeback. Aber er macht sich Siogen um seinen rechten Oberarm. «Die Kraft wird weiter nachlassen.»

Alle Augen waren heute beim Motorrad-GP in Portugal auf Heimkehrer Marc Márquez gerichtet,. und mit den Plätzen 3 und 6 stellte der Repsol-Honda-Star seine außergewöhnlichen Fähigkeiten gleich am ersten Tag wieder deutlich unter Beweis. 265 Tage ohne MotoGP-Motorrad haben an dem Fahrkönnen und der Entschlossenheit des 56-fachen MotoGP-Siegers nichts geändert.

Bisher gab sich Marc in den zwei freien Trainings keine Blöße. «Das war ein großartiger Tag, der mir wunderbare Gefühle vermittelt hat», stellte der gut gelaunte Champion fest. «Ehrlich gesagt, gleich im ersten Run habe ich mich auf dem Motorrad gut gefühlt, obwohl die Piste wegen der feuchten Stellen nicht in gutem Zustand war. In der Früh habe ich besser gefühlt als am Nachmittag, weil der rechte Oberarm noch frisch war. Ich hatte viel Kraft. Im FP2 hatte ich mehr Mühe, den Arm richtig aufzuwärmen. Er war schon etwas müde…»

Marc weiter: «Abgesehen davon sind wir in einer viel besseren Situation, als wir erwartet haben. Ich weiß nicht, wie uns das gelungen ist, denn ich verstehe es eigentlich nicht, was da los ist, ich konzentriere mich einfach auf das Fahren des Motorrads. Im FP2 begann ich, das Bike etwas besser zu spüren. Ich gehe einfach meinen Weg, und die Rundenzeiten können sich sehen lassen. Sie sind zwar momentan noch nicht vorrangig...»

«Aber die große Frage, die mich beschäftigt hat, war mein Speed nach der langen Pause. Jetzt können wir behaupten: 'Der Speed ist vorhanden.' Aber jetzt müssen wir abwarten, wie der Arm an den nächsten zwei Tagen reagieren wird und in welchem Zustand er sein wird, wenn ich morgen in der Früh aufstehe», schilderte der achtfache Weltmeister.

«Die Belastung der Muskulatur wird täglich zunehmen. Dadurch wird die Kraft nachlassen», befürchtet der 28-jährige Marc, der bei Honda bis Ende 2024 unter Vertrag steht. «Deshalb werde ich am Weekend den Fahrstil immer wieder ein bisschen anpassen müssen. Dazu kommt, dass diese Strecke starke Anforderungen an die körperliche Verfassung stellt.»

MotoGP-FP2, Portimão, 16. April

1. Bagnaia, Ducati, 1:39,866 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,340 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,419

4. Rins, Suzuki, + 0,462

5. Miller, Ducati, + 0,470

6. Marc Márquez, Honda, + 0,473

7. Viñales, Yamaha, + 0,560

8. Zarco, Ducati, + 0,624

9. Oliveira, KTM, + 0,726

10. Nakagami, Honda, + 0,745

11. Alex Márquez, Honda, + 0,866

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,877

13. Marini, Ducati, + 0,895

14. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,041

15. Rossi, Yamaha, + 1,259

16. Savadori, Aprilia, + 1,274

17. Binder, KTM, + 1,317

18. Petrucci, KTM, + 1,321

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,350

20. Bastianini, Ducati, + 1,970

21. Lecuona, KTM, + 2,595

22. Martin, Ducati, + 3,055

Portimão-Ergebnis FP1 MotoGP, 16. April

1. Viñales, Yamaha, 1:42,127 min

2. Rins, Suzuki, + 0,151 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 0,251

4. Pol Espargaró, Honda, + 0,255

5. Zarco, Ducati, + 0,316

6. Bagnaia, Ducati, + 0,337

7. Quartararo, Yamaha, + 0,401

8. Miller, Ducati, + 0,409

9. Alex Márquez, Honda, + 0,654

10. Petrucci, KTM, + 0,830

11. Rossi, Yamaha, + 0,886

12. Nakagami, Honda, + 0,909

13. Mir, Suzuki, + 0,933

14. Morbidelli, Yamaha, + 1,116

15. Savadori, Aprilia, + 1,412

16. Martin, Ducati, + 1,575

17. Oliveira, KTM, + 1,873

18. Marini, Ducati, + 2,475

19. Lecuona, KTM, + 2,840

20. Bastianini, Ducati, + 3,198

21. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,208

22. Binder, KTM, + 5,647