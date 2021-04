Portimão Warm-Up: 1. Jack Miller – Márquez hat Sorgen

Fabio Quartararo fuhr schon am Samstag in jeder Session Bestzeit

Fabio Quartararo geht als klarer Favorit in den GP von Portugal. Marc Márquez griff im Warm-up spät ins Geschehen ein. Er weiß nicht, ob er die 25 Rennrunden durchsteht. Miller fuhr Bestzeit.

Eine Yamaha, eine Suzuki und eine Ducati stehen beim «Grande Prémio 888 de Portugal» in der ersten Reihe. Fabio Quartararo steht zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen auf der Pole-Position. Er verblüffte die Gegner auch mit einer Reihe von Top-Zeiten im FP4, er gilt jetzt als Favorit für den Portimão-GP. Marc Márquez übertraf beim Comeback nach 265 Tagen alle Gegner – er steht als bester Honda-Pilot auf dem sechsten Startplatz.

Aber auf dem anspruchsvollen 4,692 km langen Autódromo International do Algarve (9 Rechtskurven, 6 Linkskurven) erwartet den Repsol-Honda-Star eine riesige Belastung. Gegenüber seinem engsten Umfeld ließ er sogar verlauten, dass er Zweifel habe, ob er die 25 Rennrunden durchstehen werde.

Márquez hatte schon am Samstag überlegt, ob er wegen der fehlenden Kraft im rechten Oberarm auf die eine oder andere Session verzichten sollte. Deshalb war es nicht verwunderlich, als er erst verspätet ins das 20-Minuten-Warm-up eingriff.

Jack Miller fuhr im Warm-up mit 1:40,849 min eine erste Bestzeit, dahinter folgten Bagnaia, Mir, Petrucci, Aleix Espargaró und Viñales. 11. Rossi. 12. Binder. Dann rückte Aprilia-Held Aleix Espargaró mit 1:40,281 min an die erste Stelle vor. 2. Mir. 3. Miller. 4. Viñales, + 0,851 sec.

Francesco Guidotti, Teammanager von Pramac Ducati, muss heute auf seinen verletzten Rookie Jorge Martin verzichten. «Jorge hatte im Krankenhaus eine problemlose Nacht. Er wird um 15 Uhr heute nach Barcelona fliegen und dort am Montag an der rechten Hand und am rechten Knöchel operiert werden», berichtete Guidotti.

Dann gab es eine kleine Aufregung in der Boxengasse: Das Bike von Jack Miller qualmte. Das war an der Ducati von Zarco in Portugal auch schon passiert… Die Verkleidung ist offenbar sehr nahe an der Auspuffanlage positioniert.

Inzwischen war das halbe Warm-up gelaufen, erst jetzt setzte Marc Márquez den Sturzhelm auf.

Fabio Quartararo lag inzwischen mit 1:39,831 min auf dem ersten Platz vor Aleix Espargaró, Mir, Bagnaia und Morbidelli.

Doch am Ende setzte sich Jack Miller mit der Werks-Ducati und einer Zeit von 1:39,721 min auf den ersten Platz.

Taka Nakagami (LCR-Honda) leidet nach dem Freitag-Crash an starken Schmerzen am rechten Schlüsselbein. Ob er das Rennen durchstehen wird, ist fraglich.

Ergebnis Warm-up, 18.4.

1. Jack Miller, Ducati, 1:39,721

2. Quartararo, Yamaha, 1:39,801, + 0,080 sec

3. Mir, Suzuki, 1:39,821, + 0,100 sec

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,150

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,157

6. Bagnaia, Ducati, + 0,191

7. Zarco, Ducati, + 0,320

8. Viñales, Yamaha, + 0,403

9. Binder, KTM, + 0,452

10. Petrucci, KTM, + 0,672

11. Alex Márquez, Honda, + 0,722

12. Rins, Suzuki, + 0,812

13. Pol Espargaró, Honda, + 0,837

14. Nakagami, Honda, + 0,888

15. Bastianini, Ducati, + 0,896

16. Marini, Ducati, +1,085

17. Oliveira, KTM, + 1,138

18. Rossi, Yamaha, +1,446

19. Marc Márquez, Honda, + 1,516

20. Savadori, Aprilia, + 1,756

21. Lecuona, KTM, + 2,052

Ergebnisse MotoGP, Qualifying 2, Portimão:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:38,862 min

2. Alex Rins, Suzuki, +0,089 sec

3. Johann Zarco, Ducati, +0,129

4. Jack Miller, Ducati, +0,199

5. Franco Morbidelli, Yamaha, +0,241

6. Marc Márquez, Honda, +0,259

7. Aleix Espargaró, Aprilia, +0,307

8. Luca Marini, Ducati, +0,524

9. Joan Mir, Suzuki, +0,536

10. Miguel Oliveira, KTM, +0,583

11. Pecco Bagnaia, Ducati, +0,620

12. Maverick Viñales, Yamaha, +0,945

Die weiteren Startplätze:

13. Alex Márquez, Honda

14. Pol Espargaró, Honda

15. Brad Binder, KTM

16. Enea Bastianini, Ducati

17. Valentino Rossi, Yamaha

18. Danilo Petrucci, KTM

19. Iker Lecuona, KTM

20. Lorenzo Savadori, Aprilia

21. Takaaki Nakagami, Honda