Valentino Rossi: «Pecco Bagnaia muss man beachten»

MotoGP-Superstar Valentino Rossi erlebt einen schwierigen Start in seine 26. WM-Saison, seine Schützlinge aus der VR46 Riders Academy bereiten ihm aber Freude – allen voran Ducati-Ass Pecco Bagnaia.

Valentino Rossi ging mit großen Hoffnungen in sein neues Abenteuer bei Petronas Yamaha SRT, nach drei Rennen stehen aber nur vier Punkte (P12 beim Auftaktrennen), ein enttäuschender 16. Platz (Katar-2) und ein Sturz beim Portugal-GP zu Buche.

Trösten konnte sich der VR46-Mentor am Sonntag immerhin mit einigen starken Darbietungen seiner MotoGP-Schützlinge: Pecco Bagnaia eroberte den zweiten Podestplatz der Saison und schob sich damit auf den zweiten WM-Zwischenrang nach vorne, Rossi-Teamkollege Franco Morbidelli ließ die Probleme von Losail hinter sich und verpasste das Podest als Vierter nur knapp.

Vom neunfachen Weltmeister gab es vor allem für Bagnaia Lob und Anerkennung: «Meiner Meinung nach haben viele Leute das große Potenzial von Pecco noch nicht verstanden. Pecco verfügt wirklich über großes Talent, er kann mit dem Motorrad brillante Dinge tun. Mit Ducati und dem Werksteam fühlt er sich sehr wohl. Ducati glaubt sehr an ihn. Aus meiner Sicht ist das eine Kombination, die man im Auge behalten muss.»

«Am Samstag hat er in seinen zwei Versuchen im Qualifying leider immer die gelbe Flagge erwischt. Die Rundenzeiten wurden ihm also gestrichen, weshalb er von Startplatz 11 losfahren musste. Sonst glaube ich, hätte er mit Quartararo um den Sieg kämpfen können. Er ist stark, seine Mannschaft ist fähig und das Motorrad ist sehr stark. Aus meiner Sicht muss man ihn in diesem Jahr im Blick haben», bekräftigte «Vale».

«Franco kennen wir schon, er hat im Vorjahr schon gezeigt, dass er siegen kann. Auch am Sonntag hat er ein sehr schönes Rennen gezeigt. Er fährt wirklich sehr gut», unterstrich der «Dottore».

Daher ist der 115-fache GP-Sieger überzeugt: «Beide sind bereit, um Rennen zu gewinnen, auf dem Podest zu stehen – und ich glaube auch, um die Weltmeisterschaft zu kämpfen.»