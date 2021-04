Jorge Martin: Operationen sind erfolgreich verlaufen

Jorge Martin meldete sich am späten Mittwochabend über seine sozialen Netwerke zu Wort und bestätigte, dass die Eingriffe, die in der Klinik in Barcelona durchgeführt wurden, erfolgreich waren.

Fünf Tage nach seinem heftigen Sturz ist Jorge Martin am Mittwoch erfolgreich operiert worden. Der spanische Ducati-Neuling musste sich drei Eingriffen unterziehen, nachdem er sich zwei Knochenbrüche in seiner rechten Hand und einen Bruch in seinem rechten Knöchel zugezogen hatte.

Der ursprüngliche OP-Termin am Montag war verschoben worden, da Martin bei seinem Abflug in Kurve 7 auf dem «Algarve Internacional Circuit» von Portimao einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen hatte. Eine Vollnarkose wäre daher nicht ratsam gewesen.

In der Dexeus-Klinik in Barcelona haben Dr. Xavier Mir und dessen Team nun die Eingriffe vorgenommen. Am Abend meldete sich Martin via Twitter zu Wort: «Die Operationen sind perfekt verlaufen. Der Countdown beginnt. Vielen Dank an die Ärzte.»

In Jerez wird Martin sicher fehlen und auch ein Auftritt in Le Mans scheint äußerst fraglich. Beim Spanien-GP wird er von Tito Rabat vertreten werden. Das gab Pramac Racing inzwischen bekannt. In Le Mans könnte Ducati-Ersatzfahrer Michele Pirro am 16. Mai einspringen, sollte Martin tatsächlich fehlen. Allerdings ist Pirro eigentlich für einen Lauf der italienischen Superbike-Meisterschaft eingeplant.