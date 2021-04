Volles Programm: Der Zeitplan des Spanien-GP 2021

An diesem Wochenende sind die MotoGP-Stars zwar nicht im Einsatz, dafür geht es in einer Woche in Jerez de la Frontera mit vollem Rahmenprogramm und Wildcard-Fahrer Stefan Bradl weiter.

Für gewöhnlich bildete der Spanien-GP Anfang Mai den Auftakt in die Europa-Tournee der Motorrad-WM, 2021 war als Ersatz für die auf unbestimmte Zeit verschobenen Übersee-Rennen in den USA und Argentinien aber bereits das «Autódromo Internacional do Algarve» von Portimão Schauplatz eines Europa-Rennens.

Nach dem Doppel-Event im Juli 2020 rückt Jerez de la Frontera aber wieder auf den üblichen Termin am ersten Mai-Wochenende. Der 4,4 km lange «Circuito de Jerez», der seit 2018 auch den Namen der spanischen Motorrad-Legende Ángel Nieto trägt, weist übrigens fünf Links- und acht Rechtskurven auf. Die längste Gerade ist 607 m lang.

Der erfolgreichste Fahrer in Jerez, wo 1987 erstmals ein Motorrad-GP ausgetragen wurde, ist Valentino Rossi. Der neunfache Weltmeister gewann den Spanien-GP bereits neun Mal, sieben Mal davon in der «premier class». Jorge Lorenzo war in Jerez insgesamt fünf Mal siegreich, dahinter folgen in der Bestenliste Dani Pedrosa, Alex Crivillé und Mick Doohan mit jeweils vier Erfolgen.

Im Vorjahr feierte Fabio Quartararo in Andalusien die ersten zwei MotoGP-Siege seiner Karriere, in der kommenden Woche kehrt der Franzose als inzwischen fünffacher MotoGP-Sieger und neuer WM-Leader nach Jerez zurück. Erster Verfolger des Yamaha-Werksfahrers ist Pecco Bagnaia (Ducati) mit 15 Punkten Rückstand.

Nach einem Wochenende als TV-Experte für ServusTV wird beim Spanien-GP auch Stefan Bradl wieder auf der Rennstrecke im Einsatz sein: Der Bayer absolviert einen Wildcard-Einsatz in den HRC-Farben.

In der Moto2-Klasse trennen die Top-3 vor dem vierten Saisonrennen nur sechs Punkte: Das Ajo-Duo Remy Gardner und Raul Fernandez wird sich vor Sam Lowes in Acht nehmen müssen, dessen Siegesserie zuletzt in Portimão durch einen Abflug in der ersten Kurve unterbrochen wurde.

Sensationsneuling Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) kommt dagegen schon mit einem Polster von 31 Punkten auf seinen Teamkollegen Jaume Masia nach Jerez. Dahinter folgen in der Moto3-WM Darryn Binder und Niccolò Antonelli mit je 34 Zählern Rückstand.

Aufgepasst, volles Rahmenprogramm: Im Rahmen des Spanien-GP wird nicht nur der Red Bull MotoGP Rookies Cup fortgesetzt, es fällt auch der Startschuss für den MotoE-Weltcup 2021 mit Dominique Aegerter (Dynavolt Intact GP) und Lukas Tulovic (Tech3 E-Racing).

Zeitplan «Gran Premio Red Bull de España» in Jerez (MESZ)

Freitag, 30. April

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP1

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP1

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP1

11.50 – 12.20 Uhr: MotoE, FP1

12.35 – 13.05 Uhr: Red Bull Rookies, FP1



13.15 – 13.55 Uhr: Moto3, FP2

14.10 – 14.55 Uhr: MotoGP, FP2

15.10 – 15.50 Uhr: Moto2, FP2

16:05 – 16:35 Uhr: Red Bull Rookies, FP2

16.50 – 17.20 Uhr: MotoE, FP2

17.35 – 18.00 Uhr: Red Bull Rookies, Qualifying



Samstag, 1. Mai

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP3

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP3

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP3

11.50 – 12.20 Uhr: MotoE, FP3



12.35 – 12.50 Uhr: Moto3, Qualifying 1

13.00 – 13.15 Uhr: Moto3, Qualifying 2

13.30 – 14.00 Uhr: MotoGP, FP4

14.10 – 14.25 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

14.35 – 14.50 Uhr: MotoGP, Qualifying 2

15.10 – 15.25 Uhr: Moto2, Qualifying 1

15.35 – 15.50 Uhr: Moto2, Qualifying 2

16.05 – 16.45 Uhr: MotoE, E-Pole



17.15 Uhr: Red Bull Rookies, Rennen (16 Runden)



Sonntag, 2. Mai

08.20 – 08.40 Uhr: Moto3, Warm-Up

08.50 – 09.10 Uhr: Moto2, Warm-Up

09.20 – 09.40 Uhr: MotoGP, Warm-Up



Startzeiten

10.05 Uhr: MotoE, Rennen (8 Runden)

11.00 Uhr: Moto3, Rennen (22 Runden)

12.20 Uhr: Moto2, Rennen (23 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP, Rennen (25 Runden)

15.30 Uhr: Red Bull Rookies, Rennen 2 (16 Runden)