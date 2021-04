Paolo Ciabatti: «Bagnaia, Miller & Zarco WM-Anwärter»

Ducati hat 2021 schon fünf von neun möglichen Podestplätzen beschlagnahmt. «Wir haben drei Titelkandidaten», ist Sportdirektor Paolo Ciabatti überzeugt.

Ducati Corse hat seit 2007 mit Casey Stoner keinen Weltmeistertitel in der MotoGP-Klasse gewonnen. Denn immer wieder gab es in den letzten Jahren Strecken, auf denen die Desmosedici nicht konkurrenzfähig war. Diese Schwäche scheint jetzt ausgemerzt zu sein. denn Ducati kämpfte in Katar in beiden Rennen um den Sieg, in Portimão flitzte der strafversetzte Pecco Bagnaia vom elften Startlatz auf Platz 2.

Und in Jerez begann Andrea Dovizioso die Saison 2020 mit Platz 3, Bagnaia fiel durch einen Motorschaden aus, als er in den Top-3 lag.

Die Ducati-Verantwortlichen können sich also auch für den Circuito de Jerez gute Chancen ausrechnen, auch wenn dort die Zielgerade mit 630 Meter um rund 400 Meter kürzer ist als in Losail und Portimão. Zur Erinnerung: In Doha hatte Zarco mit 362,3 km/h einen neuen Top-Speed-Rekord aufgestellt.

Mit Bagnaia, Miller und Zarco verfügt Ducati immerhin über drei Titelanwärter.

Hat Bagnaia die Saison stärker als erwartet begonnen? «Pecco hat im Vorjahr eine schwierige zweite Saisonhälfte erlebt», hält Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti fest. «Dass er bisher so schnell, so selbstbewusst und so beständig war, unterstreicht seine Fähigkeiten. Er hat außergewöhnliche Qualtäten. Wir sind überzeugt, dass ihn der erfolgreiche Saisonstart weiter beflügeln und ihm viel Selbstvertrauen vermitteln wird.»

Ducati setzt aber auch große Hoffnungen in Jack Miller, der bereits seine siebte MotoGP-Saison absolviert, die vierte bei Ducati, die erste im Werksteam. Bleibt er wegen seiner Erfahrung die Nummer-1-Hoffnung von Ducati?

«Jack hat die Saison 2020 mit zwei starken zweiten Plätzen beendet», hält Ciabatti fest. «Er hat von allen Ducati-Piloten die meiste Erfahrung und die meisten Podestplätze. Auf dem Papier ist er unser aussichtsreichster Titelkandidat. Aber er hat wegen des ‚arm pump'-Problems in Katar am Ende der Rennen nicht mehr um das Podest fighten können. Gleichzeitig können Bagnaia und Zarco im Titelkampf weiter eine starke Rolle spielen. Wir müssen ein paar eitere Rennen abwarten. Losail war eine Strecke, die Ducati bevorzugt hat. nach dem Jerez-GP lässt sich die Situation besser einschätzen. Aber Pecco, Jack und Johann können im Titelkampf eine Rolle spielen. Alle drei können um den Titel kämpfen. Dazu haben wir einige sehr ansprechende Leistungen unserer drei Rookies Jorge Martin, Enea Bastianini und Luca Marini gesehen. Natürlich kommen sie für den WM-Titel nicht in Frage. Aber sie sind für weitere Überraschungen gut. Sehr schade ist allerdings, dass Jorge Martin für mindestens zwei weitere Grand Prix ausfällt.»

MotoGP-Ergebnis, Portimão, 18. April:

1. Quartararo, Yamaha, 41:46,412 min

2. Bagnaia, Ducati, + 4,809 sec

3. Mir, Suzuki, + 4,948

4. Morbidelli, Yamaha, + 5,127

5. Binder, KTM, + 6,668

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 8,885

7. Marc Márquez, Honda, + 13,208

8. Alex Márquez, Honda, + 17,992

9. Enea Bastianini, Ducati, + 22,369

10. Nakagami, Honda, + 23,676

11. Viñales, Yamaha, + 23,761

12. Marini, Ducati, + 29,660

13. Petrucci, KTM, + 29,836

14. Savadori, Aprilia, + 38,941

15. Lecuona, KTM, + 50,642

16. Oliveira, KTM, + 1 Runde

MotoGP-WM-Stand nach 3 von 19 Rennen:

1. Quartararo, 61 Punkte. 2. Bagnaia 46. 3. Viñales 41. 4. Zarco 40. 5. Mir 38. 6. Aleix Espargaró 25. 7. Rins 23. 8. Binder 21. 9. Bastianini 18. 10. Martin 17. 11. Morbidelli 17. 12. Miller 14. 13. Pol Espargaró 11. 14. Marc Márquez 9. 15. Alex Márquez 8. 16. Bradl 7. 17. Nakagami 6. 18. Marini 4. 19. Rossi 4. 20. Oliveira 4. 21. Petrucci 3. 22. Savadori 2. 23. Lecuona 1.

Stand Marken-WM:

1. Yamaha, 75 Punkte. 2. Ducati 60. 3. Suzuki 42. 4. Aprilia 25. 5. KTM 22. 6. Honda 20.

Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 102 Punkte. 2. Suzuki Ecstar 61. 3. Ducati Lenovo 60. 4. Pramac Ducati 60. 5. Aprilia Gresini 27. 6. Repsol Honda 27. 7. Red Bull KTM 25. 8. Esponsorama Ducati 22. 9. Petronas Yamaha SRT 21. 10. LCR Honda 14. 11. Tech3 KTM 4.