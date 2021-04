Ducati-Duo Bagnaia und Miller: Auf Capirossis Spuren?

Während Pecco Bagnaia mit zwei Podestplätzen aus drei Rennen einen starken Start in die MotoGP-WM 2021 hinlegte, lief bei Jack Miller bisher wenig zusammen. Trotzdem kommen beide zuversichtlich nach Jerez.

Einzig Loris Capirossi bescherte Ducati in Jerez schon einen Sieg, der liegt allerdings schon 15 Jahre zurück. Francesco «Pecco» Bagnaia würde diese lange Durststrecke in Andalusien für den Hersteller aus Borgo Panigale gerne beenden und seinen ersten Triumph in der Königsklasse MotoGP einfahren.

Der 24-jährige Italiener reist als WM-Zweiter mit viel Selbstvertrauen nach Jerez: «Nach dem zweiten Platz von Portimão, wo ich 2020 noch große Mühe hatte, komme ich motiviert und entschlossen zum Spanien-GP. Im Vorjahr war ich in Jerez sehr konkurrenzfähig und in diesem Jahr haben ich das Gefühl, dass ich noch stärker bin, auch wenn man natürlich abwarten muss, wie sich das Wochenende entwickelt.»

«Ich fühle mich auf jeden Fall sehr wohl mit der Mannschaft, wir arbeiten wirklich ausgezeichnet zusammen», ergänzte der VR46-Musterschüler aus dem Ducati-Werksteam. «Daher bin ich zuversichtlich, dass wir am Sonntag wieder ein gutes Rennen zeigen werden.»

Anders sind die Vorzeichen bei seinem Teamkollegen: Nach der Armpump-OP und dem Sturz im Portugal-GP sinnt Jack Miller auf Widergutmachung. «Ich freue mich, wieder in Jerez zu fahren, wo ich im Vorjahr sehr konkurrenzfähig war und den Spanien-GP auf Platz 4 beendet habe», erinnerte der Australier, der als einer der Favoriten in die Saison 2021 gegangen war, nach drei Grand Prix aber nur auf WM-Rang 12 liegt.

«Die ersten Rennen des Jahres 2021 waren recht schwierig für mich, aber das Gefühl mit der Desmosedici ist ausgezeichnet und nach der OP am rechten Unterarm hatte ich auch keine Armpump-Probleme mehr», versicherte Miller. «Ich glaube daher, dass die Voraussetzungen gegeben sind, um am Sonntag ein gutes Rennen zu machen.»

MotoGP-WM-Stand nach 3 von 19 Rennen:

1. Quartararo, 61 Punkte. 2. Bagnaia 46. 3. Viñales 41. 4. Zarco 40. 5. Mir 38. 6. Aleix Espargaró 25. 7. Rins 23. 8. Binder 21. 9. Bastianini 18. 10. Martin 17. 11. Morbidelli 17. 12. Miller 14. 13. Pol Espargaró 11. 14. Marc Márquez 9. 15. Alex Márquez 8. 16. Bradl 7. 17. Nakagami 6. 18. Marini 4. 19. Rossi 4. 20. Oliveira 4. 21. Petrucci 3. 22. Savadori 2. 23. Lecuona 1.



Stand Marken-WM:

1. Yamaha, 75 Punkte. 2. Ducati 60. 3. Suzuki 42. 4. Aprilia 25. 5. KTM 22. 6. Honda 20.



Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 102 Punkte. 2. Suzuki Ecstar 61. 3. Ducati Lenovo 60. 4. Pramac Ducati 60. 5. Aprilia Gresini 27. 6. Repsol Honda 27. 7. Red Bull KTM 25. 8. Esponsorama Ducati 22. 9. Petronas Yamaha SRT 21. 10. LCR Honda 14. 11. Tech3 KTM 4.