Aleix Espargaró: Gresini mit Aprilia wäre großartig

Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró spricht vor dem Spanien-GP 2021 in Jerez über die Neuigkeiten aus dem MotoGP-Paddock und seine hohen Erwartungen für das anstehende Rennwochenende.

Aleix Espargaró geht als WM-Sechster in den ersten Heim-GP der Saison: «Ich glaube, das wird ein gutes Wochenende, ich habe hohe Erwartungen. Denn als ich dieses Motorrad hier in Jerez im Februar zum ersten Mal gefahren bin, war ich sehr schnell. Im Vorjahr hatte ich technische Probleme in beiden Rennen, die wir erst später entdeckt haben», erinnerte der Spanier an die zwei Nuller beim Jerez-Doppel im Juli 2020.

Ist der Circuito de Jerez-Ángel Nieto auf dem Papier eine gute Strecke für die neue RS-GP? «Wenn ein Motorrad konkurrenzfähig ist, dann ist das gut von der Heimstrecke bis nach Malaysia oder Mugello, überall», schickte die Aprilia-Speerspitze voraus. «Eine Strecke wird dann eben ein bisschen besser sein, eine andere ein bisschen schlechter. Wenn du ein gutes Motorrad hast, kannst du aber überall kämpfen. Als Márquez auf seinem besten Level war, hat er auch hintereinander auf zehn unterschiedlichen Strecken gewonnen.»

Zurück zur Frage: «In Katar hatten wir auf der langen Geraden große Mühe, aber Jerez sollte eine gute Strecke für uns sein», ist der ältere Espargaró überzeugt. Die längste Gerade der andalusischen GP-Strecke ist übrigens nur 607 m lang.

Am heutigen Donnerstag gab es im MotoGP-Paddock schon zwei große Ankündigungen: Gresini Racing wird unter der Führung von Faustos Witwe Nadia und den gemeinsamen Söhnen Luca und Lorenzo das MotoGP-Projekt fortsetzen, Aprilia wird ab 2022 als echtes Werksteam in der Königsklasse auftreten.

«Ich freue mich für die Familie Gresini, ich habe Nadia und die zwei Söhne beim ‚Aprilia All Stars‘ gesehen. Für das Andenken von Fausto ist es großartig, wenn sie in der MotoGP weitermachen», meinte Aleix Espargaró dazu. «Ich hätte wirklich sehr, sehr gerne – und das habe ich auch Rivola gesagt – dass sie das Aprilia-Kundenteam werden. Das wäre großartig.»

«Was die Zukunft von Aprilia anbelangt, gab es auch eine gute Ankündigung. Ich fühle mich sehr wohl und bin glücklicher denn je bei Aprilia», schwärmte der 31-Jährige.

MotoGP-WM-Stand nach 3 von 19 Rennen:

1. Quartararo, 61 Punkte. 2. Bagnaia 46. 3. Viñales 41. 4. Zarco 40. 5. Mir 38. 6. Aleix Espargaró 25. 7. Rins 23. 8. Binder 21. 9. Bastianini 18. 10. Martin 17. 11. Morbidelli 17. 12. Miller 14. 13. Pol Espargaró 11. 14. Marc Márquez 9. 15. Alex Márquez 8. 16. Bradl 7. 17. Nakagami 6. 18. Marini 4. 19. Rossi 4. 20. Oliveira 4. 21. Petrucci 3. 22. Savadori 2. 23. Lecuona 1.



Stand Marken-WM:

1. Yamaha, 75 Punkte. 2. Ducati 60. 3. Suzuki 42. 4. Aprilia 25. 5. KTM 22. 6. Honda 20.



Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 102 Punkte. 2. Suzuki Ecstar 61. 3. Ducati Lenovo 60. 4. Pramac Ducati 60. 5. Aprilia Gresini 27. 6. Repsol Honda 27. 7. Red Bull KTM 25. 8. Esponsorama Ducati 22. 9. Petronas Yamaha SRT 21. 10. LCR Honda 14. 11. Tech3 KTM 4.