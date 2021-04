Pol Espargaró (14.): «Ausquetschen ist das Problem»

Repsol-Honda-Neuzugang Pol Espargaró erklärt nach dem ersten Trainingstag der MotoGP-Asse in Jerez seine aktuell größte Baustelle auf der RC213V.

Der Spanier Pol Espargaró (29) musste sich am Freitag mit Platz 14 zufrieden geben. Der Neuling auf der Werks-Honda im Repsol-Team büßte auf Honda-Testfahrer Stefan Bradl (11.) 0,17 Sekunden ein. «Es ist ein Problem, wenn man auf einem neuen Bike sitzt. Es ist das häufigste Problem, wenn man ein Bike ausquetschen muss. Das war in Doha schwer und ist es auch hier. Ich versuche stärker zu werden und die Stärken des Bikes zu verstehen», gibt Espargaró zu verstehen. «Es ist, wie es ist.»

«Ich will die Stärken des Bikes nutzen und besser werden. Es gilt einfach zu arbeiten. Ich kann noch in den schnellen Sektoren und beim reinrollen in die Kurven stärker werde. Es fühlt sich nicht schlecht an, viel besser als in Portimñao. Wir haben noch Reifen übrig und ich werde alles versuchen», kündigte der jüngere der Espargaró-Brüder an.

Pol Espargaró fuhr auch eine Zeit lang hinter Marc Marquez. «Wir waren am Morgen nicht weit voneinander entfernt. Als wir gemeinsam Druck gemacht haben, habe ich mich gut gefühlt. Die Zeiten haben im Bereich von zwei Zehntel variiert, ich bin 1:38,5 min und 1:38,7 min gefahren.»

Espargaro verrät: «Taka war zum Beispiel sehr schnell mit dem gebrauchten Medium-Reifen. Ich konnte den neuen Soft auch nicht richtig nutzen. Wir haben den Soft auch nicht richtig nutzen können. Aber Taka war mit dem abgenützten Medium der schnellste Fahrer. Er ist in unserem Team, also ist das gut!»

«Es war nett in der Früh, als niemand die Zeiten attackiert hat. Am Nachmittag hat jeder auf die Zeiten geschaut. Mit den Informationen von heute ist es vielleicht möglich, das Q2 zu erreichen. Was den Renn-Speed betrifft, sind wir nicht schlecht, aber wir müssen uns auf einer einzelnen Runde steigern.»

MotoGP, Jerez, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Bagnaia, Ducati, 1:37,209 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,178 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,437

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,495

5. Viñales, Yamaha, + 0,517

6. Nakagami, Honda, + 0,566

7. Oliveira, KTM, + 0,607

8. Rins, Suzuki, + 0,638

9. Zarco, Ducati, + 0,679

10. Binder, KTM, + 0,687

11. Bradl, Honda, + 0,730

12. Miller, Ducati, + 0,756

13. Mir, Suzuki, + 0,831

14. Pol Espargaró, Honda, + 0,906

15. Marini, Ducati, + 1,065

16. Marc Márquez, Honda, + 1,082

17. Petrucci, KTM, + 1,253

18. Bastianini, Ducati, + 1,307

19. Savadori, Aprilia, + 1,385

20. Alex Márquez, Honda, + 1,409

21. Rossi, Yamaha, + 1,489

22. Lecuona, KTM, + 1,504

23. Rabat, Ducati, + 1,814

