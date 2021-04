Maverick Viñales (Yamaha/5.): «Keine großen Sorgen»

Der Spanier Maverick Viñales spricht nach dem ersten Trainingstag von Jerez de la Frontera noch von Problemen und einem Setup, das eigentlich Schnee von gestern hätte sein sollen.

Yamaha-Star Maverick Viñales reihte sich am Freitag in Jerez auf Platz 5 ein und musste seinem französischen Teamkollegen Fabio Quartararo den Vortritt lassen. Der Spanier hat aber klar Ansätze für Verbesserungen am Samstag. «Prinzipiell ist das Gefühl gut, aber nicht wunderbar. Ich bin mit dem Portimao-Set-up gefahren», verrät der Spanier. «Wir müssen die Front-Partie des Motorrades verbessern. Die Balance hat hier etwas gefehlt. Wir wollten aber nur einige Dinge bestätigen, sind daher mit dem Setup von Portugal gefahren, das aber sicher nicht optimal war. Wir wollten die Probleme mit der Front-Partie noch exakt herausfiltern.»

«Die Kombination der Reifen war nicht die beste in Verbindung mit den neuen Teilen. Der Grip war gut, damit gab es keine Probleme. Aber es fehlt die Balance auf dem Heck, ich konnte den harten Reifen nicht nutzen. Ich wollte mich wieder resetten, daher waren die Zeiten nicht sehr konstant. Ich hatte etwas Probleme mit dem Front-Grip.»

Viñales, der in Portugal nach der Quali-Rückversetzung mit Platz 1 im Rennen (2 sec langsamer als Quartararo) versagte, gesteht: «Ich habe das Gefühl von Portimão etwas besser verstanden. Der Grip hinten ist gut. Wir haben leider einen Reifen verbraucht, aber wir mussten das tun und etwas anderes machen. Bei der Zeit-Attacke hatte ich im FP2 sicher nicht beste Kombination in meinem Paket, was die Reifen betrifft. Es gab Untersteuern, weil ich viel Grip am Heck hatte. Das ist auf einer Seite positiv, auf der anderen Seite aber auch nicht ideal, weil der Medium-Reifen einfach nicht ideal ist.»

«Ich habe dann versucht, konstanter zu fahren und weniger Druck zu machen. Die Piste wird morgen sicher besser sein, es gibt aber Platz für Verbesserungen. Ich mache mir keine großen Sorgen. Wir werden es sicher am Samstag mit mehr Nachdruck versuchen.»

MotoGP, Jerez, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Bagnaia, Ducati, 1:37,209 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,178 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,437

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,495

5. Viñales, Yamaha, + 0,517

6. Nakagami, Honda, + 0,566

7. Oliveira, KTM, + 0,607

8. Rins, Suzuki, + 0,638

9. Zarco, Ducati, + 0,679

10. Binder, KTM, + 0,687

11. Bradl, Honda, + 0,730

12. Miller, Ducati, + 0,756

13. Mir, Suzuki, + 0,831

14. Pol Espargaró, Honda, + 0,906

15. Marini, Ducati, + 1,065

16. Marc Márquez, Honda, + 1,082

17. Petrucci, KTM, + 1,253

18. Bastianini, Ducati, + 1,307

19. Savadori, Aprilia, + 1,385

20. Alex Márquez, Honda, + 1,409

21. Rossi, Yamaha, + 1,489

22. Lecuona, KTM, + 1,504

23. Rabat, Ducati, + 1,814

Ergebnis MotoGP F1, Jerez, 30. April

1. Binder, KTM, 1:38,013 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:38,204, + 0,191 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 0,278

4. Bagnaia, Ducati, + 0,288

5. Quartararo, Yamaha, + 0,331

6. Zarco, Ducati, + 0,384

7. Oliveira, KTM, + 0,385

8. Pol Espargaró, Honda, + 0,420

9. Viñales, Yamaha, + 0,421

10. Mir, Suzuki, + 0,471

11. Nakagami, Honda, + 0,471

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,479

13. Savadori, Aprilia, + 0,617

14. Rins, Suzuki, + 0,693

15. Bradl, Honda + 0,751

16. Alex Márquez, Honda, + 0,806

17. Miller, Ducati, + 0,858

18. Petrucci, KTM, + 1,041

19. Bastianini, Ducati, + 1,097

20. Rossi, Yamaha, + 1,286

21. Rabat, Ducati, + 1,489

22. Marini, Ducati, + 1,518

23. Lecuona, KTM, + 1,812