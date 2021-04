Pol Espargaró: «Márquez gibt nicht viele Ratschläge»

Repsol-Honda-Neuling Pol Espargaro sprach nach dem ersten MotoGP-Trainingstag in Jerez de la Frontera offen über die Zusammenarbeit mit seinem Teamkollegen Marc Márquez.

Der spanische Honda-Neuzugang Pol Espargaró (29) und sein wieder genesener Teamkollege Marc Márquez (28) stellten ihre beiden Werks-Honda am Freitag in Jerez auf den Plätzen 14 und 16 in die Garage. Das bedeutet, dass beide Stars am Samstag noch einiges an Arbeit vor sich haben, um das Q2 der Top-12-Asse zu packen. Testfahrer Stefan Bradl (31) beendete den Freitag als 11.

Zwar fuhren Espargaré und Márquez am Vormittag ungeplant für kurze Zeit mit etwas Abstand hintereinander, ein echter Paarlauf der Teamkollegen inklusive Kommunikation war es aber dennoch nicht, sondern eher eine zufälliges Treffen auf der Piste.

«Es gibt jetzt nicht viele Ratschläge», bestätigt Espargaró mit einem Lächeln. «Ich kann das verstehen, er ist selbst ein konkurrenzfähiger Fahrer. Und man will zuallererst seinen Teamkollegen besiegen. Wir sprechen freundschaftlich, aber nicht über unsere Motorräder, wir haben dafür unsere Crew-Chiefs und unsere Elektronik-Leute.»

Pol Espargaró bestätigt aber: «Wir helfen uns auf andere Art und Weise. Wir können unsere Daten im Team jederzeit checken, ich habe das auch am Freitagvormittag getan. Marc war schneller in einigen Bereichen, ich in anderen. Wir müssen nicht viel sprechen, um zu sehen, was der andere macht. Wir sehen mehr an Hand der Daten, als wenn wir miteinander sprechen, das geht mittlerweile sehr einfach.»

MotoGP, Jerez, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Bagnaia, Ducati, 1:37,209 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,178 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,437

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,495

5. Viñales, Yamaha, + 0,517

6. Nakagami, Honda, + 0,566

7. Oliveira, KTM, + 0,607

8. Rins, Suzuki, + 0,638

9. Zarco, Ducati, + 0,679

10. Binder, KTM, + 0,687

11. Bradl, Honda, + 0,730

12. Miller, Ducati, + 0,756

13. Mir, Suzuki, + 0,831

14. Pol Espargaró, Honda, + 0,906

15. Marini, Ducati, + 1,065

16. Marc Márquez, Honda, + 1,082

17. Petrucci, KTM, + 1,253

18. Bastianini, Ducati, + 1,307

19. Savadori, Aprilia, + 1,385

20. Alex Márquez, Honda, + 1,409

21. Rossi, Yamaha, + 1,489

22. Lecuona, KTM, + 1,504

23. Rabat, Ducati, + 1,814

MotoGP, Jerez, FP2:

1. Bagnaia, Ducati, 1:37,209 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,178 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,437

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,495

5. Viñales, Yamaha, + 0,517

6. Nakagami, Honda, + 0,566

7. Oliveira, KTM, + 0,607

8. Rins, Suzuki, + 0,638

9. Zarco, Ducati, + 0,679

10. Binder, Honda, + 0,687

11. Bradl, Honda, + 0,730

12. Miller, Ducati, + 0,756

13. Mir, Suzuki, + 0,831

14. Pol Espargaró, Honda, + 0,906

15. Marini, Ducati, + 1,065

16. Marc Márquez, Honda, + 1,086

17. Petrucci, KTM, + 1,253

18. Bastianini, Ducati, + 1,307

19. Savadori, Aprilia, + 1,385

20. Alex Márquez, Honda, + 1,409

21. Rossi, Yamaha, + 1,489

22. Lecuona, KTM, + 1,504

23. Rabat, Ducati, + 1,814

Ergebnis MotoGP F1, Jerez, 30. April

1. Binder, KTM, 1:38,013 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:38,204, + 0,191 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 0,278

4. Bagnaia, Ducati, + 0,288

5. Quartararo, Yamaha, + 0,331

6. Zarco, Ducati, + 0,384

7. Oliveira, KTM, + 0,385

8. Pol Espargaró, Honda, + 0,420

9. Viñales, Yamaha, + 0,421

10. Mir, Suzuki, + 0,471

11. Nakagami, Honda, + 0,471

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,479

13. Savadori, Aprilia, + 0,617

14. Rins, Suzuki, + 0,693

15. Bradl, Honda + 0,751

16. Alex Márquez, Honda, + 0,806

17. Miller, Ducati, + 0,858

18. Petrucci, KTM, + 1,041

19. Bastianini, Ducati, + 1,097

20. Rossi, Yamaha, + 1,286

21. Rabat, Ducati, + 1,489

22. Marini, Ducati, + 1,518

23. Lecuona, KTM, + 1,812