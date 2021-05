Fabio Quartararo (13.) frustriert: Es war gefährlich

Yamaha-MotoGP-Star Fabio Quartararo spricht über sein Pech beim Rennen von Jerez und wirkt nach seinen erneuten Problemen mit dem rechtenb Unterarm extrem frustriert.

Polesitter Fabio Quartararo wird den MotoGP-WM-Lauf von Jerez de la Frontera nicht so schnell vergessen. Der Franzose war nach einem verhaltenen Start von Pole wieder an die Spitze gefahren und hatte seinen Verfolger Jack Miller (Ducati) sowie das gesamte Feld locker unter Kontrolle. Bis im letzten Drittel des Rennens plötzlich heftige Armkrämpfe auftraten. Quartararo, der sich bereits an den Unterarmen operieren hatte lassen, wurde so zur leichten Beute für die Gegner und kam schließlich nur als 13. ins Ziel.

«Man weiß, dass ich ja große Probleme mit dem Arm hatte», erläutert «Il Diablo» völlig niedergeschlagen. «Es ist sehr traurig, ich hab mich sehr gut gefühlt und habe das Feld locker kontrollieren können. Es ist so enttäuschend für mich. Ich hatte dann einfach keine Kraft mehr im Arm. Ich habe aber noch bis zum Ende gekämpft, auch wenn es nur drei Punkte waren am Ende. Das nehme ich immerhin noch mit.»

Der Franzose gibt tiefe Einblicke in seinen Gemütszustand: «Ich habe keine Ahnung, was wir tun können. Mein Hirn funktioniert im Moment nicht, ich denke zu sehr nach. Mein Manager und mein bester Freund suchen eine Lösung. Im Vorjahr in Portimao war es wirklich furchtbar, diesmal hatte ich keine Probleme. In Jerez war es 2020 easy, jetzt plötzlich das Problem. In Jerez war es immer wunderbar. Aber als ich eine Sekunde vorne war, kamen die Krämpfe. Ich hatte keine Kraft mehr. Ich habe dann noch etwa sechs Runden dagegen angekämpft. Es war dann aber auch gefährlich für mich so zu fahren über eine halbe Renndistanz. Ich habe aber gewusst, dass jeder Punkt für die WM wichtig sein kann.»

«Neben diesen Problemen war ich super schnell. Ich bin ruhig geblieben. Ich wusste, dass ich der schnellste Fahrer auf der Strecke war. Ich habe daher auch keinen Stress gespürt, auch nicht gegen die Ducati. Ich habe Runde für Runde einen Gegner in der letzten Kurve überholen können. Alles von diesem Wochenende war eigentlich positiv für mich, nur nicht die Sache mit den Krämpfen ab der Rennmitte. Ich habe mich super gut auf dem Motorrad gefühlt.»