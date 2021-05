Jerez-Test: Viñales führt – Fabio Quartararo pausiert

Wegen seiner Probleme am rechten Unterarm steigt Fabio Quartararo heute beim Montag-Test in Jerez nicht in den Sattel.

In der Box von Monster Energy Yamaha standen heute in der Früh zwei Werksmaschinen zugedeckt – die Bikes von Fabio Quartararo blieben unberührt. Denn der Franzose will jetzt abklären, ob er seinen rechten Unterarm nach dem «arm pump»-Problem vor dem Le-Mans-GP operieren lassen oder ob er irgendeine andere Methode zur Linderung der Schmerzen und Taubheitsgefühle suchen soll. Auch Stefan Bradl rückte nicht aus, das war am Sonntag so entschieden worden.

Zu Mittag um 13 Uhr nach drei Stunden lag der notorische Trainings-Weltmeister Maverick Viñales (Yamaha) an erster Stelle, wo ihm der gestern gestürzte Suzuki-Star Alex Rins genau um diese Zeit mit 0,094 sec Rückstand bedrohlich naherückte.

Nach 13 Uhr gönnten sich die meisten Fahrer eine Mittagspause, nur Oliveira, Pol Espargaró, Mir, Alex Márquez und Petrucci kreisten unermüdlich weiter.

Jack Miller hatte am Sonntag tüchtig gefeiert und ließ es am Vormitta entsprechend gemütlich angehen: Platz 16 um 13 Uhr. Pecco Bagnaia, der neue WM-Leader, hielt sich an zwölfter Stelle.

Zum Vergleich: Im Qualifying 2 am Samstag gelang Fabio Quartararo (Yamaha) mit 1:36,755 min die Bestzeit. Die schnellste Rennrunde drehte der Franzose gestern in Runde 8 in 1:37,770 min.



Montag-Test Jerez, 3. Mai, 13 Uhr

1. Viñales, Yamaha, 1:37,135 min

2. Rins, Suzuki, + 0,094 sec

3. Oliveira, KTM, + 0,373

4. Pol Espargaró, Honda, + + 0,504

5. Zarco, Ducati, + 0,618

6. Mir, Suzuki, + 0,735

7. Nakagami, Honda, + 0,735

8. Aleix Espargaró, Apilia, + 0,750

9. Bastianini, Ducati, + 0,814

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,863

12. Bagnaia, Ducati, + 1,021

13. Marc Márquez, Honda, + 1,168

14. Alex Márquez, Honda, + 1,362

15. Marini, Ducati, + 1,419

16. Miller, Ducati, + 1,516

17. Rabat, Ducati, + 1,691

18. Rossi, Yamaha, + 1,714

19. Petrucci, KTM, + 1,843

20. Lecuona, KTM, + 2,090

21. Savadori, Apilia, + 2,218