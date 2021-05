Franco Morbidelli (Yamaha): «Nicht täuschen lassen»

Franco Morbidelli hatte in Jerez eine lange Liste abzuarbeiten

Eine neue Karbonschwinge, verschiedene Setups und ein neuer Kotflügel - die Liste der Punkte, die Franco Morbidelli am Montag abzuarbeiten hatte, war lang. Den neu dazugewonnenen Erkenntnissen traut er aber noch nicht.

Mit dem dritten Platz im Gepäck und 67 Testrunden am Montag verlässt Franco Morbidelli den Circuito de Jerez-Angel Nieto geschafft, aber glücklich. Auch die Tests verliefen nach Plan, allerdings will er sie nicht überbewerten.

«Nach einem Rennwochenende und so vielen Testrunden von allen Fahrern liegt eine Menge Gummi auf dem Asphalt. Da kann man leicht auf einen falschen Weg geraten, weil die Erkenntnisse täuschen. Aber wenn uns die neuen Teile auch in Le Mans nach vorn bringen, dann bin ich zufrieden», sagte der Tagesneunte.

Auf seiner Abarbeitungsliste stand das Testen einer neuen Karbonschwinge, verschiedene Setups und ein neuer Kotflügel. Zur Schwinge sagt Morbidelli: «Wir haben sie erst am Ende des Tages montiert und deswegen nicht so viele Daten gewinnen können. Ich weiß nicht, ob wir sie auch in Frankreich nutzen werden.»

Optimistischer ist er in Bezug auf das Schutzblech: «Damit bin ich auf dem Motorrad besser zurechtgekommen und insgesamt konnte ich Verbesserungen im Bremsbereich feststellen. Darauf lag auch ein Schwerpunkt meiner Arbeit.»

Morbidelli ist mit einer sogenannten «A-spec»-M1 unterwegs und war in Jerez mit der Vorjahresmaschine der beste Yamaha-Pilot. Dafür erhielt er Lob von Renndirektor Lin Jarvis. «Wir haben uns vor der Siegerehrung gesehen und er hat mich beglückwünscht. Mehr haben wir aber nicht gesprochen», berichtete der gebürtige Römer.

MotoGP-Test Jerez, 3. Mai:

1. Viñales, Yamaha, 1:36,879 min

2. Rins, Suzuki, + 0,034 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,431

4. Nakagami, Honda, + 0,469

5. Zarco, Ducati, + 0,556

6. Pol Espargaró, Honda, + 0,627

7. Oliveira, KTM, + 0,629

8. Marini, Ducati, + 0,680

9. Morbidelli, Yamaha, + 0,748

10. Bagnaia, Ducati, + 0,811

11. Binder, KTM, + 0,819

12. Rossi, Yamaha, + 0,821

13. Bastianini, Ducati, + 0,838

14. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,006

15. Alex Márquez, Honda, + 1,291

16. Marc Márquez, Honda, + 1,424

17. Lecuona, KTM, + 1,495

18. Miller, Ducati, + 1,576

19. Petrucci, KTM, + 1,729

20. Rabat, Ducati, + 1,947

21. Savadori, Aprilia, + 2,145