Jerez-Test: Maverick Viñales (Yamaha) vor Suzuki-Duo

Gleich im Anschluss an den Spanien-GP stand für die MotoGP-Asse in Jerez ein Montag-Test auf dem Programm, den allerdings nicht alle voll nutzten. Die Bestzeit fuhr Yamaha-Werksfahrer Maverick Viñales.

Kurz nach 16 Uhr blieb Maverick Viñales als zweiter Fahrer beim Montag-Test in Jerez unter der Marke von 1:37 min. In 1:36,879 löste der Yamaha-Werksfahrer Suzuki-Ass Alex Rins an der Spitze der Zeitenliste ab. Rins war schon am frühen Nachmittag abgereist, er lässt in Barcelona seine Schulter nach dem FP4-Crash durchchecken.

Zur Erinnerung: Ebenfalls Arzttermine standen bei Aleix Espargaró und Fabio Quartararo an. Beide hatten am Sonntag unter Armpump gelitten. Der Aprilia-Pilot stürzte zudem am Montagvormittag und brach den Test dann frühzeitig ab. Quartararo war erst gar nicht ausgerückt.

Wenig zu sehen gab es auch von Marc Márquez: Beim Repsol-Honda-Star standen nur sieben Runden zu Buche. Im Gegensatz dazu war Viñales mit 101 Runden auf dem 4,423 km langen Circuito de Jerez-Ángel Nieto der mit Abstand fleißigste Fahrer des Montag-Tests. Auch seine Bestzeit hatte bis zum Schluss bestand.

Zum Vergleich: Die Pole-Position sicherte sich Quartararo am Samstag mit einer 1:36,755 min. Die schnellste Rennrunde drehte der Franzose gestern in Runde 8 in 1:37,770 min.

Montag-Test Jerez, 3. Mai:

1. Viñales, Yamaha, 1:36,879 min

2. Rins, Suzuki, + 0,034 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,431

4. Nakagami, Honda, + 0,469

5. Zarco, Ducati, + 0,556

6. Pol Espargaró, Honda, + 0,627

7. Oliveira, KTM, + 0,629

8. Marini, Ducati, + 0,680

9. Morbidelli, Yamaha, + 0,748

10. Bagnaia, Ducati, + 0,811

11. Binder, KTM, + 0,819

12. Rossi, Yamaha, + 0,821

13. Bastianini, Ducati, + 0,838

14. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,006

15. Alex Márquez, Honda, + 1,291

16. Marc Márquez, Honda, + 1,424

17. Lecuona, Honda, + 1,495

18. Miller, Ducati, + 1,576

19. Petrucci, KTM, + 1,729

20. Rabat, Ducati, + 1,947

21. Savadori, Aprilia, + 2,145