Valentino Rossi: «Ich will stärker sein als in Jerez» 11.05.2021 - 11:34 Von Nora Lantschner

MotoGP © Petronas SRT Valentino Rossi mit Uccio (links) und Crew-Chief Munoz

Valentino Rossi hofft, dass die beim Montag-Test erzielten Verbesserungen auch am GP-Wochenende in Le Mans sichtbar sein werden. Sein Petronas-Yamaha-Teamkollege Franco Morbidelli will am Jerez-Podium anknüpfen.