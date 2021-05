MotoGP-Kalender 2021: Steiermark-GP ersetzt KymiRing

Der Red Bull Ring von Spielberg wird wieder zwei MotoGP-Events in Folge erleben

Auch 2021 wird die Motorrad-WM zweimal auf dem Red Bull Ring von Spielberg gastieren: Der «Michelin® Grand Prix of Styria» (6. bis 8. August) kommt neu in den Kalender, der Finnland-GP muss dagegen warten.

FIM, IRTA und Dorna veröffentlichten am Freitagvormittag einen überarbeiteten Kalender: Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Reiseeinschränkungen führten zur Absage des Finnland-GP 2021.



Stattdessen wird der Red Bull Ring wie schon im Vorjahr einen Doppel-Event erleben: Eine Woche vor dem bereits vorgesehenen Österreich-GP (15. August) in Spielberg wurde der Steiermark-GP vom 6. bis 8. August eingeschoben. Für beide Veranstaltungen wird in Abstimmung mit den Behörden mit einer begrenzten Anzahl von Fans auf den Tribünen geplant.



Gleichzeitig verkündete WM-Promoter Dorna Sports S.L. einen Fünf-Jahres-Vertrag mit den Betreibern des neuen KymiRings, der für den Finnland-GP bis 2026 einen Platz im Kalender vorsieht.

Der aktualisierte MotoGP-Kalender 2021 (Stand 14.05.)

28. März: Doha/Q*

04. April: Doha/Q*

18. April: Portimão/P

02. Mai: Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

30. Mai: Mugello/I

06. Juni: Barcelona/E

20. Juni: Sachsenring/D

27. Juni Assen/NL

08. August: Red Bull Ring/A

15. August: Red Bull Ring/A

29. August: Silverstone/GB

12. September: Aragón/E

19. September: Misano/I

03. Oktober: Motegi/J

10. Oktober: Buriram/TH

24. Oktober: Phillip Island/AUS

31. Oktober: Sepang/MAL

14. November: Valencia/E



Ohne Datum:

Termas de Río Hondo/AR

Circuit of the Americas/USA



Reservestrecke:

Mandalika International Street Circuit/IDN**



* Nachtrennen