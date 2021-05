Le Mans FP1: Miller vorn – 5. Márquez – 14. Rossi

Jack Miller stellte im nassen FP1 in Le Mans wieder einmal seine überragenden Fahrkünste auf nasser Piste unter Beweis. Dem Repsol-Honda Duo Pol Espargaró und Marc Márquez gelangen die Plätze 4 und 5.

Die Verhältnisse im ersten freien MotoGP-Training in Le Mans waren nach dem nächtlichen Regen noch alles andere als ideal. Das hatte die Asse schon im FP1 der Moto3-Klasse mitbekommen – dort wurden nicht weniger als 17 Stürze gezählt. Deshalb war es nicht verwunderlich, dass nach zehn Minuten des FP1 Jack Miller mit 1:43,455 min anderer Spitze lag. Damit fuhr er deutlich langsamer als Fabio Quartararo im Oktober bei seiner Pole-Position (1:31,315 min), im Regenrennen 2020 hatte Johann Zarco mit 1:43,301 min die schnellste Runde gedreht.

Nach 20 Minuten der 45-Minuten-Session lag Miguel Oliveira auf der KTM mit 1:42,824 min an der Spitze. 2. Viñales, + 0,253 min. 3. Miller, + 0,488. 4. Zarco, + 0,618. 5. Bagnaia, + 1,186. 6. Rossi, + 1,413. 7. Lecuona, + 1,665. 8. Rabat, + 1,980. 9. Aleix Espargaró, + 2,043. 10. Savadori, + 2,158. 11. Pol Espargaró, + 2,199. 12. Quartararo, + 2,238. 13. Marc Márquez, + 2,406.

Nachdem Joan Mir seine Suzuki GSX-RR in der «Garage vert» wegen technische Probleme geparkt hatte, stürmte er nach 15 Minuten mit einer neuen Bestzeit von 1:41,854 min auf Platz 1. Doch Lokalmatador Johann Zarco legte dann gleich 1:41,631 min vor, und diese Marke wurde kurz darauf von Jerez-Sieger Jack Miller mit 1:40,796 min unterboten.

Und dann legte sich Marc Márquez mal richtig ins Zeug: Nach 30 von 45 Minuten hielt sich der Repsol-Honda-Werkspilot mit 1,241 sec Rückstand auf Zarco an vierter Position. 2. Miller. 3. Mir. Wenig später rutschte Márquez an die 5. Stelle zurück, denn Viñales verbesserte sich an die zweite Position.

Da die Regenwolken in den letzten 15 Minuten immer bedrohlicher wurden, strengten sich die Fahrer jetzt immer mehr an, um in die Top-Ten vorzurücken. Denn es ist gut. Möglich, dass das FP1 als Maßstab für das Q2 gilt und die nächsten zwei freien Trainings verregnet sein werden.

Vorjahressieger Danilo Petrucci (Tech3-KTM) lag mit 5,2 sec Rückstand bisher nur an 20. Stelle

In den letzten zehn Minuten begann es zu tröpfeln, doch Jack Miller gelang es nicht, die Bestzeit von Johann Zarco (1:40,398 min) zu verbessern. Er blieb aber nur 0,009 sec hinter dem Ducati-Markenkollegen.

Jetzt ging auch Marc Márquez mit Slickreifen auf Zeitenjagd – wie Miller. Inzwischen stürzte Alex Márquez in Turn 3 – auch auf Slicks.

Miller sorgte dann mit 1:38,007 min fpür eine neue überragende Bestzeit. Zarco lag jetzt unfassbare 2,391 sec zurück! 3. Oliveira, + 2,575. 4. Marc Márquez, + 2,775. 5. Bagnaia, + 2,905. 6. Aleix Espargaró. Inzwischen stürzte Viñales wegen der kalten Reifen sogar kurz nach dem Rausfahren aus der Boxengasse – mit Regenreifen.

Die KTM-Mannschaft muss jetzt auf eine Wetterbessrung hoffen. Denn außer Oliveira landeten alle KTM-Fahrer unter ferner liefen.

Ergebnisse FP1 MotoGP, 14. Mai

1. Miller, Ducati, 1:38,007 min

2. Zarco, Ducati, + 1,481 sec

3. Mir, Suzuki, + 2,062

4. Pol Espargaró, Honda, + 2,108

5. Marc Márquez, Honda, + 2,114

6. Savadori, Aprilia, + 2,249

7. Bagnaia, Ducati, + 2,249

8. Oliveira, KTM, + 2,575

9. Rins, Suzuki, + 2,672

10. Aleix Espargaró, Apilia, + 3,022

11. Alex Márquez, Honda, + 3,251

12. Viñales, Yamaha, + 3,292

13. Morbidelli, Yamaha, + 3,416

14. Rossi, Yamaha, + 3,517

15. Nakagami, Honda, + 3,569

16. Quartararo, Yamaha, + 3,634

17. Lecuona, KTM, + 4,493

18. Binder, KTM, + 4,892

19. Petrucci, KTM, + 5,038

20. Marini, Ducati, + 5,255

21. Rabat, Ducati, + 5,462

22. Bastianini, Ducati, + 5,637

Moto3-Ergebnis, FP1, Le Mans:

1. McPhee, Honda, 1:53,294 min

2. Acosta, KTM, + 0,563 sec

3. Garcia, GASGAS, + 0,596

4. Rodrigo, Honda, + 0,639

5. Suzuki, Honda, + 0,825

6. Izdihar, Honda, + 0,925

7. Fernandez, Husqvarna, + 0,956

8. Salac, Honda, + 0,958

9. Migno, Honda, + 1,038

10. Masia, KTM, + 1,180



Ferner:

17. Dupasquier, KTM, + 2,516

22. Kofler, KTM, + 2,844