Brad Binder (KTM/16.): Eine Frage des Vertrauens

Brad Binder steht nach den ersten zwei Le-Mans-Trainings mit der Werks-KTM nur an 16. Position. Der dritte Sektor macht dem Südafrikaner Kopfzerbrechen.»

Der 16. Gesamtrang am ersten Tag des GP de France in Le Mans entsprach so gar nicht den Erwartungen des WM-Zehnten Brad Binder, der in diesem Jahr auf der Red Bull KTM-Factory-Maschine schon zwei Top-Ten-Ergebnisse eingefahren hat. Denn der Rückstand auf der 4,185 km langen Piste an der Sarthe fiel für den letztjährigen Brünn-GP-Sieger mit 1,370 Sekunden beträchtlich aus.

«Das Wetter war heute ein bisschen verrückt. Wir konnten von Glück reden, dass wir im FP2 eine trockene Piste vorgefunden haben», stellte der Südafrikaner fest. «Es fühlt sich alles recht okay an, aber wir haben im Moment etwas Mühe, wenn es darum geht, ausreichend Vertrauen zum Vorderreifen zu finden. Dadurch fällt es mir schwer, konstante Zeiten zu fahren und für eine einzelne schnelle Runde richtig zu pushen. Mein größtes Problem: Ich verliere allein im dritten Sektor 0,7 Sekunden. Wenn ich nur die Hälfte dieses Zeitverlusts wegbringen könnte, wäre ich schon viel besser platziert. Aber wir haben jetzt die Daten von heute und können uns vorstellen, was wir ändern müssen.»

Brad Binder ist auf der Suche nach mehr Vertrauen zum Vorderreifen. Und dann sah er dazu noch die zahlreichen Crashes in der Kurve 3. Binder: «Das ist das Problem, wir bekommen hier vom Vorderreifen nicht viel Feedback. Alle scheinen mit diesem Problem zu kämpfen, denn es ist krank, wenn man sich an Zahl der Stürze dort anschaut. Es sah so aus, als sei die gelbe Flagge dort pausenlos geschwenkt worden. Es war ein abwechslungsreiches FP2. Das ist sicher. Jetzt bin ich neugierig, was uns das FP3 am Samstag in der Früh bringt.»

Binder hat bisher keine Erklärung für den starken Zeitverlust im Sektor 3. «Ich habe zum Beispiel in der Kurve vor der Gegengeraden Mühe, das Bike rasch genug abzubremsen. Ich kann das Motorrad dort nicht auf der Ideallinie halten. Ich komme nicht schnell genug in die Kurve rein, habe dann beim Rausfahren nicht genug Drive und verliere dadurch kostbare Zeit. Dort muss ich am Samstag sicher schneller werden.»

MotoGP-Ergebnis, Le Mans, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Zarco, Ducati, 1:31,747 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,095 sec

3. Viñales, Yamaha, + 0,389

4. Pol Espargaró, Honda, + 0,390

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,532

6. Oliveira, KTM, + 0,549

7. Miller, Ducati, + 0,614

8. Marc Márquez, Honda, + 0,885

9. Rossi, Yamaha, + 0,922

10. Nakagami, Honda, + 0,964

11. Rins, Suzuki, + 1,015

12. Bagnaia, Ducati, + 1,053

13. Mir, Suzuki, + 1,161

14. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,199

15. Lecuona, KTM, + 1,293

16. Binder, KTM, + 1,370

17. Alex Márquez, Honda, + 1,457

18. Rabat, Ducati, + 1,614

19. Bastianini, Ducati, + 1,789

20. Savadori, Aprilia, + 2,238

21. Marini, Ducati, + 2,400

22. Petrucci, KTM, + 2,773

Ergebnisse FP1 MotoGP, 14. Mai

1. Miller, Ducati, 1:38,007 min

2. Zarco, Ducati, + 1,481 sec

3. Mir, Suzuki, + 2,062

4. Pol Espargaró, Honda, + 2,108

5. Marc Márquez, Honda, + 2,114

6. Savadori, Aprilia, + 2,249

7. Bagnaia, Ducati, + 2,249

8. Oliveira, KTM, + 2,575

9. Rins, Suzuki, + 2,672

10. Aleix Espargaró, Apilia, + 3,022

11. Alex Márquez, Honda, + 3,251

12. Viñales, Yamaha, + 3,292

13. Morbidelli, Yamaha, + 3,416

14. Rossi, Yamaha, + 3,517

15. Nakagami, Honda, + 3,569

16. Quartararo, Yamaha, + 3,634

17. Lecuona, KTM, + 4,493

18. Binder, KTM, + 4,892

19. Petrucci, KTM, + 5,038

20. Marini, Ducati, + 5,255

21. Rabat, Ducati, + 5,462

22. Bastianini, Ducati, + 5,637