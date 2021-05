Renntag in Le Mans: Die Sendezeiten im Überblick 16.05.2021 - 07:05 Von Nora Lantschner

MotoGP © motogp.com Viñales, Quartararo und Miller stehen heute in der ersten MotoGP-Startreihe

Nach einem abwechslungsreichen Qualifying-Tag stehen in Le Mans am heutigen Sonntag die Rennen an. Wann und wo die Fans live dabei sind. Achtung: Der Zeitplan wurde teilweise abgeändert.