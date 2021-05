Pol Espargaró (Honda/8.): «Morbidelli war zu heiß»

Repsol-Honda-Neuling Pol Espargaró sicherte sich in der MotoGP-Regenschlacht von Le Mans seine zweiten Top-8-Platzierung der Saison und berichtete von einer haarigen Situation mit Franco Morbidelli und Valentino Rossi.

Das Flag-to-Flag-Rennen der MotoGP-WM in Le Mans brachte viel Spannung und mit Jack Miller (Ducati) einen Mann, der nach Jerez zum zweiten Mal in Folge einen klaren Sieg feierte. Während Repol-Honda-Teamkollege Marc Márquez das Rennen nach zwei Crashes nicht zu Ende fahren konnte, sicherte sich Pol Espargaró (29) immerhin Rang 8.

«Wir haben wenig Traktion, wenn das Motorrad geradeaus fährt», stelle der Spanier fest. «Ich denke, das ist generell ein Problem bei uns. Aber wir haben einige Ideen für Mugello, wir können das verbessern. Im Rennen hätten wir den Medium-Hinterreifen verwenden sollen, wie Marc. Aber das war natürlich sehr riskant, wie man bei Marcs beiden Stürzen gesehen hat.»

Der jüngere der beiden Espargaro-Brüder weiß: «Im Nassen ist man permanent am Limit, das kommt noch zusätzlich dazu. Ich habe dabei etwas mehr Probleme, als die anderen Fahrer. Wie gesagt, wir haben einige Ideen. Aber ich mag dieses Gefühl nicht.»

Espargaró grübelt: «Es können unterschiedliche Gründe sein. Es kann an der Einstellung der Dämpfung liegen oder im Bereich der Gewichtsverteilung und der Balance. Es kann auch im Bereich der Gabel liegen, wie tief sie eintaucht am Kurveneingang. Wir müssen happy sein, ich war schnell auf trockener Piste. Aber es ist Le Mans und alles ändert sich so schnell. Wir schauen jetzt schon voraus auf Mugello.»

Zum Moment der Berührung mit Valentino Rossi, der sich beschwert hat, sagt Espargaró: «Morbidelli war zu heiß unterwegs, er hat einen Fehler gemacht auf der Bremse. Er hat mich erwischt und ich habe Valentino berührt. Ich weiß also nicht, warum Valentino das gesagt hat. Wir haben nach dem Rennen auch kurz miteinander gesprochen.»

Espargaró stellte fest: «Es war klar, dass Franco zu spät gebremst und mich dann berührt hat. Ich bin weit gegangen und da war dann Valentino. Aber so etwas kann in einem Rennen passieren. Morbidelli ist aber der Fahrer gewesen, der es ausgelöst hat und mich berührt hat. Ihn muss schon erwähnen.»