Brad Binder (KTM/13.): «Der Wind war verrückt»

Brad Binder schilderte nach dem 13. Platz sehr eindruckvoll die schwierigen Verhältnisse beim Le-Mans-GP. Binder: «Der Wind war verrückt. Wir haben alle nur versucht, uns auf den Bikes zu halten.»

Brad Binder, immerhin 16-facher GP-Sieger und Moto3-Weltmeister auf KTM im Jahr 2016, hatte während des Grand-Prix-Wochenendes in Le Mans mit unerwarteten Problemen zu kämpfen. Sein erstes Flag-to-Flag-Rennen in der Königsklasse beendete der Red Bull KTM-Werksfahrer auf dem 13. Platz.

«Ich kann nicht viel sagen zum heutigen Rennen. Es waren schwierige Umstände», meinte der Südafrikaner. «Ich habe mich einem trockenen Rennen gerechnet, aber die schwarzen Wolken sind schnell aufgezogen und nach drei Runden war die Rennstrecke bereits nass. Trotz allem war es eine coole Erfahrung, weil es mein erster Motorradwechsel in der MotoGP-Klasse war und ich viel gelernt habe.»

Bereits auf dem Grid hatte der Red Bull KTM Factory Racing-Pilot ein Problem, nämlich mit der Launch-Control, die er nicht aktivieren konnte. Ohne sie zu verwenden, hat ihn der 21. Startplatz von Anfang an ganz nach hinten geworfen.

Als dann der Regen einsetzte, wussten viele Fahrer nicht, was sie machen sollten, da es für einige von ihnen das erste Flag-to-Flag-Rennen war, auch für den letztjährigen Brünn-Sieger Brad Binder. «Auf den hinteren Rängen herrschte komplettes Chaos», erzählte Binder. «Niemand wusste, was geschieht: Manche haben gepusht, andere gewartet. Es war schwierig zu verstehen, was los war.»

15 Minuten nach dem Rennstart stürmte es so heftig, dass der Regen fast waagrecht auf die Fahrer niederprasselte. Binder rechnete kurzzeitig sogar mit einem Abbruch durch die rote Flagge. «Der Wind war verrückt. Auf der Geraden hat es mich und hin- und hergeschleudert. Man kann sich nicht vorstellen, wie wenig Grip wir hatten. Die Räder haben durchgedreht und ich habe keinen Druck auf die Bremsen bekommen. Wir haben alle nur versucht, uns auf den Bikes zu halten.»

Vor Saisonbeginn war die Erwartung an KTM im MotoGP-Paddock sehr hoch, nachdem sie letztes Jahr drei Siege und fünf weitere Podestplätze feiern konnten. Der 25-jährige Binder gibt zu, dass er selbst mehr von sich erwartet hat. «Die ersten paar Rennen waren sehr schwierig; ich habe nur wenige Punkte gesammelt. Das Wochenende hier in Frankreich war besonders frustrierend, weil ich den Speed einfach nicht gefunden habe und nicht so schnell in die Kurven hineinfahren konnte wie sonst.»

Als nächstes geht es für den MotoGP-Zirkus nach Mugello. «Dort bin ich noch nicht mit der MotoGP-Maschine gefahren, aber es ist von vielen Fahrern eine ihrer Lieblingsstrecken», sagte der KTM-Pilot aus Südafrika. «Ich freue mich sehr auf Italien und bin guter Dinge, dass wir an unseren Problemen arbeiten und sie verbessern können.»

Immerhin hat Brad Binder inzwischen 24 Punkte gesammelt. Der Portugal-GP-Fünfte von 2021 liegt aber in der WM als eifrigster KTM-Pilot nur an elfter Stelle. Bester KTM-Pilot wurde gestern Danilo Petrucci – als Fünfter.

Ergebnisse MotoGP Le Mans/F, 16. Mai

1. Jack Miller, Ducati, 27 Runden in 47:25,473 min

2. Johann Zarco, Ducati, +3,970 sec

3. Fabio Quartararo, Yamaha, +14,468

4. Pecco Bagnaia, Ducati, +16,172

5. Danilo Petrucci, KTM, +21,430

6. Alex Márquez, Honda, +23,509

7. Takaaki Nakagami, Honda, +30,164

8. Pol Espargaró, Honda, +35,221

9. Iker Lecuona, KTM, +40,432

10. Maverick Viñales, Yamaha, +40,577

11. Valentino Rossi, Yamaha, +42,198

12. Luca Marini, Ducati, +52,408

13. Brad Binder, KTM, +59,377

14. Enea Bastianini, Ducati, +1:02,224 min

15. Tito Rabat, Ducati, +1:09,651

16. Franco Morbidelli, Yamaha, 4 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 10 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 12 Runden zurück

– Miguel Oliveira, KTM, 15 Runden zurück

– Alex Rins, Suzuki, 15 Runden zurück

– Lorenzo Savadori, Aprilia, 16 Runden zurück

– Joan Mir, Suzuki, 23 Runden zurück

Stand Fahrer-WM nach 5 Rennen:

1. Quartararo 80 Punkte. 2. Bagnaia 79. 3. Zarco 68. 4. Miller 64. 5. Viñales 56. 6. Mir 49. 7. Aleix Espargaró 35. 8. Morbidelli 33. 9. Nakagami 28. 10. Pol Espargaró 25. 11. Binder 24. 12. Rins 23. 13. Bastianini 20. 14. Alex Márquez 18. 15. Martin 17. 16. Petrucci 16. 17. Marc Márquez 16. 18. Bradl 11. 19. Rossi 9. 20. Oliveira 9. 21. Marini 9. 22. Lecuona 8. 23. Savadori 2. 24. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 110 Punkte. 2. Yamaha 107. 3. Suzuki 53. 4. Honda 43. 5. KTM 38. 6. Aprilia 35.

Stand Team-WM:

1. Ducati Lenovo 143. 2. Monster Energy Yamaha 136 Punkte. 3. Pranac Racing 86. 4. Suzuki Ecstar 72. 5. Repsol Honda 48. 6. LCR-Honda 46. 7. Petronas Yamaha SRT 42. 8. Aprilia Racing Team Gresini 37. 9. Red Bull KTM Factory Racing 33. 10. Esponsorama Racing Ducati 29. 11. Tech3 KTM Factory Racing 24.