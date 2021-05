Jorge Martin in Mugello?: Weniger realistisch 20.05.2021 - 14:10 Von Maximilian Wendl

MotoGP © Instagram/Jorge Martin Jorge Martin schuftet für sein Comeback © Instagram/Jorge Martin Inzwischen sitzt Jorge Martin wieder auf dem Rennrad Zurück Weiter

Jorge Martin arbeitet zwar an seinem Comeback, allerdings glaubt der spanische Ducati-Pilot nicht, dass er in Mugello schon zurückkehren wird. Realistischer sei eine Rückkehr in Montmeló.