Jack Miller: Das «Shoey»-Comeback in Le Mans

Nach seinem Sieg in Jerez waren einige MotoGP-Fans noch schwer enttäuscht, in Le Mans holte Ducati-Star Jack Miller den «Shoey» dann aber nach und ließ Fabio Quartararo gleich noch an den Feierlichkeiten teilhaben.

1771 Tage nach seinem Sensations-Sieg im Regenrennen von Assen 2016 stand Jack Miller am 2. Mai beim Spanien-GP in Jerez erstmals wieder auf dem höchsten Treppchen eines MotoGP-Rennens. Auf den erhofften «Shoey» warteten seine Fans vor den TV-Geräten aber vergeblich.

Auf Nachfrage erklärte der 26-Jährige schlagfertig, aber mit einem Augenzwinkern: «Laut Fabio hat Ricciardo den Shoey erfunden, daher überlass ich das ihm.»

Denn bei der Pre-Event-Pressekonferenz war Fabio Quartararo – aus Miller-Sicht – ins Fettnäpfchen getreten. Auf die Frage nach der besten Art, um einen Sieg zu feiern, antwortete der Yamaha-Star nämlich: «So wie es mein guter Freund Daniel Ricciardo macht, der Champagner aus dem Stiefel trinkt.»

Zwei Wochen später holte Miller in Le Mans gleich den nächsten Sieg – und zur Feier des zweiten Triumphs in Folge gab es dann auch in echter Aussie-Manier Prosecco aus dem Stiefel.

Wie kam es zum Comeback des «Shoey»? «Ich bin meine Rundenzeit am Samstag in Fabios Schlepptau gefahren, daher sind wir wieder Freunde», lachte der Ducati-Werksfahrer. «Nein. Ich glaube, das war das erste Mal, dass wir in diesem Jahr gemeinsam auf dem Podest standen. Und es war das erste Mal, dass ich gewonnen habe und er [bei der Preisverleihung] dabei war. Ein Shoey schien mir da passend zu sein. Er meinte ja, ihm gefalle die Art zu feiern, also musste ich ihm das Original zeigen.»

Quartararo bekam sogar einen Schluck ab. «Ich musste trinken, damit er meine Entschuldigung annimmt», warf der Franzose schmunzelnd ein.

Stand Fahrer-WM nach 5 Rennen:

1. Quartararo, 80 Punkte. 2. Bagnaia 79. 3. Zarco 68. 4. Miller 64. 5. Vinales 56. 6. Mir 49. 7. Aleix Espargaro 35. 8. Morbidelli 33. 9. Nakagami 28. 10. Pol Espargaro 25. 11. Binder 24. 12. Rins 23. 13. Bastianini 20. 14. Alex Marquez 18. 15. Martin 17. 16. Petrucci 16. 17. Marc Marquez 16. 18. Bradl 11. 19. Rossi 9. 20. Oliveira 9. 21. Marini 9. 22. Lecuona 8. 23. Savadori 2. 24. Rabat 1.



Stand Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 110 Punkte. 2. Yamaha 107. 3. Suzuki 53. 4. Honda 43. 5. KTM 38. 6. Aprilia 35.



Stand Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 143 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 136. 3. Pramac Racing Ducati 86. 4. Suzuki Ecstar 72. 5. Repsol Honda 48. 6. LCR Honda 46. 7. Petronas Yamaha SRT 42. 8. Aprilia Racing Team Gresini 37. 9. Red Bull KTM Factory Racing 33. 10. Esponsorama Racing Ducati 29. 11. Tech3 KTM Factory Racing 24.