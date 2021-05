Valentino Rossi: «Wäre froh, auch 2022 zu fahren»

Eine Tendenz, in welche Richtung sich Valentino Rossi entscheiden wird, lässt sich noch nicht erkennen. Dafür steht fest, dass er sich wohl nach neun Rennen festlegen wird, ob er der Königsklasse erhalten bleibt.

Es ist ein Thema, das Woche für Woche am Rande der GP-Rennen diskutiert wird: Bleibt Valentino Rossi der Königsklasse auch über die Saison 2021 hinaus erhalten? In einem Interview mit dem indonesischen Sender Trans7 bestätigt er, dass die Entscheidung in der Sommerpause fallen wird.

«Yamaha, Petronas und ich reden miteinander. Ich denke, ich werde nach neun Rennen meine Entscheidung für das nächste Jahr treffen», sagte Rossi.

Der Sender fragte natürlich auch nach, ob die Fans in Indonesien den Publikumsmagneten Rossi beim ersten Rennen auf dem neuen Mandalika International Circuit zu Gesicht bekommen könnten. Die Antwort des Italieners: «Ich bin froh, wenn ich auch 2022 Rennen fahren und nach Indonesien kommen kann, aber wir müssen auf die Ergebnisse warten und darauf, ob ich wettbewerbsfähig bin. Ich werde versuchen, 2022 dort zu sein.»

Der neue Kurs scheint ihn jedenfalls zu interessieren und zu begeistern. Rossi weiter: «Der Kurs scheint schnell zu sein, denn er hat einige wirklich schnelle Kurven, was mir normalerweise viel Spaß macht. Aber um wirklich eine Einschätzung geben zu können, müsste ich mit dem Motorrad ein paar Runden drehen. Es wird sehr anspruchsvoll sein, weil es in Indonesien sehr heiß ist. Ich bin in den Jahren 1996 und 1997 in Indonesien schon einmal gefahren und ich erinnere mich, dass es damals noch heißer war als in Malaysia. Aber das Meer ist in der Nähe und wenn es zu heiß wird, gehen wir einfach ins Meer.»

In seinem Kopf beschäftigt sich Rossi mit der Saison 2022 bereits. Allerdings ließen die Ergebnisse in dieser Saison noch eine Menge Raum für Verbesserungen. Der Yamaha-Pilot wurde in Frankreich am vergangenen Wochenende Elfter - sein bislang bestes Saisonergebnis. Ein Grund für die Steigerung waren auch die Testfahrten in Jerez, nach denen er vorsichtig optimistisch war.

Eine weitere Entscheidung steht ebenfalls noch aus. Rossi dürfte bald bekanntgeben, mit welchem Hersteller und mit welcher Fahrerpaarung er in die Saison 2022 mit seinem Team VR46 gehen wird. Die Favoriten sind Yamaha und Ducati.

Stand Fahrer-WM nach 5 Rennen:

1. Quartararo, 80 Punkte. 2. Bagnaia 79. 3. Zarco 68. 4. Miller 64. 5. Vinales 56. 6. Mir 49. 7. Aleix Espargaro 35. 8. Morbidelli 33. 9. Nakagami 28. 10. Pol Espargaro 25. 11. Binder 24. 12. Rins 23. 13. Bastianini 20. 14. Alex Marquez 18. 15. Martin 17. 16. Petrucci 16. 17. Marc Marquez 16. 18. Bradl 11. 19. Rossi 9. 20. Oliveira 9. 21. Marini 9. 22. Lecuona 8. 23. Savadori 2. 24. Rabat 1.



Stand Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 110 Punkte. 2. Yamaha 107. 3. Suzuki 53. 4. Honda 43. 5. KTM 38. 6. Aprilia 35.



Stand Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 143 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 136. 3. Pramac Racing Ducati 86. 4. Suzuki Ecstar 72. 5. Repsol Honda 48. 6. LCR Honda 46. 7. Petronas Yamaha SRT 42. 8. Aprilia Racing Team Gresini 37. 9. Red Bull KTM Factory Racing 33. 10. Esponsorama Racing Ducati 29. 11. Tech3 KTM Factory Racing 24