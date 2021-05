Langfristiges Ziel: MotoGP soll nachhaltiger werden

Umweltfreundlichere Treibstoffe sollen als erster Schritt in Richtung einer nachhaltigen Zukunft der Motorrad-WM geprüft werden. Dies kündigten FIM, IRTA, MSMA und Dorna heute an.

Der Motorradweltverband FIM, die Teamvereinigung IRTA, das Herstellerbündnis MSMA und die Vermarktungsgesellschaft Dorna Sports haben damit begonnen, an der Neuausrichtung der langfristigen Nachhaltigkeitsziele der Motorrad-WM zu arbeiten. Dies teilten FIM und Dorna am Freitag in einer kurzen Presseaussendung mit.

Alle Parteien seien sich darin einig, dass die Nachhaltigkeit sowohl innerhalb der Weltmeisterschaft als auch für die Welt insgesamt wichtig sei, hieß er darin. Daher werde ein Weg erarbeitet, um alle Klassen der Motorrad-WM umweltfreundlicher zu machen – mit Hauptfokus auf nachhaltigen Treibstoffen.

Die MotoGP-WM solle grüner werden, ohne dabei das hohe Level des Sports und der Unterhaltung zu gefährden. Eine nachhaltige Zukunft für das MotoGP-Paddock und das globale Umfeld, so lautet das gemeinsame Ziel. Diese Gelegenheit soll auch dazu genutzt werden, um Vorschläge für die Performance der MotoGP-Maschinen zu erarbeiten, um die Sicherheit für die Fahrer weiter zu verbessern.

Details oder konkrete Pläne wurden keine genannt. In den kommenden Wochen und Monaten sollen aber weitere Informationen zum Thema folgen, so das Versprechen.