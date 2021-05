Catalunya und Assen 2021: Mit Fans auf den Tribünen 21.05.2021 - 11:47 Von Mario Furli

MotoGP © F.Glänzel Der Circuit de Barcelona-Catalunya erwartet die Fans © Fitti Weisse Assen kehrt nach einem Jahr Pause gleich mit Zuschauern in den MotoGP-Kalender zurück Zurück Weiter

Beim siebten MotoGP-Rennen der Saison 2021 werden in Montmeló am 6. Juni erst zum zweiten Mal in diesem Jahr Fans auf den Tribünen sitzen. Die «Kathedrale» von Assen zieht am 27. Juni – mit Einschränkungen – nach.