Zeitplan: Die MotoGP-WM kehrt nach Mugello zurück

Nach einem Jahr Pause wird im «Autodromo Internazionale del Mugello» am nächsten Wochenende wieder ein MotoGP-Rennen ausgetragen. Der Zeitplan für den Italien-GP 2021.

Seit 1991 war Mugello Jahr für Jahr fixer Bestandteil des WM-Kalenders, 2020 fiel der Italien-GP dann aber der Corona-Pandemie zum Opfer. 2021 kehrt der MotoGP-Zirkus in die Toskana zurück, der sonst so stimmungsvolle Grand Prix findet am kommenden Wochenende allerdings in Form eines Geisterrennens statt.

Trotzdem: Das «Autodromo Internazionale del Mugello», das 30 km nordöstlich von Florenz liegt, stellt mit seiner Mischung aus langsamen und schnellen Kurven sowie langen Geraden eine ganz besondere Herausforderung für die Fahrer und Ingenieure dar.

Der 5,245 km lange Rundkurs, den Ferrari 1988 gekauft und umfassend renoviert hat, umfasst sechs Links- und neun Rechtskurven. Auf der 1141 m langen Geraden erreichen die MotoGP-Stars Geschwindigkeiten von mehr als 350 km/h. Die 356,7 km/h von Andrea Dovizioso aus dem Jahr 2019 übertraf Johann Zarco in diesem Jahr in Doha mit 362,4 km/h aber schon. Wird der Top-Speed-Rekord in Mugello erneut verbessert?

Auch die Ausgangslage in der MotoGP-WM verspricht Spannung pur: Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo und ein Ducati-Trio bestehend aus Francesco «Pecco» Bagnaia, Johann Zarco und Jack Miller (zuletzt zwei Siege in Folge) trennen vor dem sechsten Saisonrennen nur 16 Punkte.

In der Moto2-Klasse liegt nur ein Punkt zwischen den zwei Ajo-Piloten an der Spitze des Klassements, Remy Gardner und Raul Fernandez. Sky-VR46-Hoffnungsträger Marco Bezzecchi geht mit 17 Zählern Rückstand in den ersten Heim-GP der Saison.

Das Polster des bald 17-jährigen Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) ist in der Moto3-WM mit 54 Punkten dagegen groß. Dafür liegen die ersten Verfolger, Sergio Garcia, Andrea Migno, Romano Fenati, Niccolò Antonelli und Ayumu Sasaki, in nur fünf Punkten.

Der Zeitplan für den «Gran Premio d’Italia Oakley» 2021 (MESZ)

Freitag, 28. Mai

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP1

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP1

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP1

11.50 – 12.20 Uhr: Red Bull MotoGP Rookies Cup, FP1



13.15 – 13.55 Uhr: Moto3, FP2

14.10 – 14.55 Uhr: MotoGP, FP2

15.10 – 15.50 Uhr: Moto2, FP2

16:05 – 16:35 Uhr: Red Bull MotoGP Rookies Cup, FP2

17.35 – 18.00 Uhr: Red Bull MotoGP Rookies Cup, Qualifying



Samstag, 29. Mai

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP3

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP3

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP3



12.35 – 12.50 Uhr: Moto3, Qualifying 1

13.00 – 13.15 Uhr: Moto3, Qualifying 2

13.30 – 14.00 Uhr: MotoGP, FP4

14.10 – 14.25 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

14.35 – 14.50 Uhr: MotoGP, Qualifying 2

15.10 – 15.25 Uhr: Moto2, Qualifying 1

15.35 – 15.50 Uhr: Moto2, Qualifying 2

16.30 Uhr: Red Bull MotoGP Rookies Cup, Rennen 1 (15 Runden)



Sonntag, 30. Mai

08.40 – 09.00 Uhr: Moto3, Warm-up

09.10 – 09.30 Uhr: Moto2, Warm-up

09.40 – 10.00 Uhr: MotoGP, Warm-up



11.00 Uhr: Moto3, Rennen (20 Runden)

12.20 Uhr: Moto2, Rennen (21 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP, Rennen (23 Runden)

15.30 Uhr: Red Bull MotoGP Rookies Cup, Rennen 2 (15 Runden)